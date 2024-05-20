В самолет Джейка Пола попала молния. Боксер был в середине
В самолет блогера и боксера Джейка Пола попала молния, когда он готовился к отлету, сообщает Daily Mail.
После пресс-конференции с Майком Тайсоном, Пол готовился улететь домой, но во время подготовки в его частный самолет попала молния. Сам Джейк находился в самолете, когда его сильно трясло от электрических разрядов извне. К счастью, все обошлось и никто не пострадал. Кстати, частный самолет блогера и боксера стоит около 30 миллионов евро.
Майк Тайсон и Пол должны сойтись в боксерском поединке 20 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США) в главном событии карда, который будет транслироваться на Netflix. Ранее сообщалось, что бой будет санкционирован как профессиональный.
Это будет первый бой для Железного Майка с 2020 года - тогда он подрался против Роя Джонса. Это был выставочный бой, который завершился вничью и не был зафиксирован в протоколах боксеров.
Видеоблогер и боксер Джейк Пол высказался о будущем поединке против легендарного Майка Тайсона.