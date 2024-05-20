В самолет Джейка Пола попала молния. Боксер был в середине

В самолет блогера и боксера Джейка Пола попала молния, когда он готовился к отлету, сообщает Daily Mail.

После пресс-конференции с Майком Тайсоном, Пол готовился улететь домой, но во время подготовки в его частный самолет попала молния. Сам Джейк находился в самолете, когда его сильно трясло от электрических разрядов извне. К счастью, все обошлось и никто не пострадал. Кстати, частный самолет блогера и боксера стоит около 30 миллионов евро.

The way home from the presser was interesting 😂 pic.twitter.com/jagrlxWhnp — Jake Paul (@jakepaul) May 19, 2024

Майк Тайсон и Пол должны сойтись в боксерском поединке 20 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США) в главном событии карда, который будет транслироваться на Netflix. Ранее сообщалось, что бой будет санкционирован как профессиональный.

Это будет первый бой для Железного Майка с 2020 года - тогда он подрался против Роя Джонса. Это был выставочный бой, который завершился вничью и не был зафиксирован в протоколах боксеров.

Видеоблогер и боксер Джейк Пол высказался о будущем поединке против легендарного Майка Тайсона.