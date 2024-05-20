Daily Weekend. Коронация Байера и Ман Сити, Усик – первый за четверть века абсолютный чемпион мира

Минувшие выходные поставили точку в некоторых топовых европейских футбольных чемпионатах, а также подарили миру первого с 1999 года абсолютного чемпиона мира по боксу в хевивейте. О всём интересном, что случилось в прошедший уик-энд в мире спорта, вам расскажетDailysports.

Льюис – уже не последний абсолютный чемпион мира. Да здравствует новый король бокса!

Хевивейт считается самой главной весовой категорией в боксе, потому того, кто собрал в ней все пояса, можно назвать королём данного вида спорта. Такого короля мы узнали в ночь на 19 мая в поединке за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Жадное пузо», как назвал своего оппонента Усик через споры о гонораре за поединок, к бою подходил в статусе фаворита, но украинцу удалось посрамить критиков, победить Фьюри раздельным решением судей и забрать его пояс WBC себе, став первым после Леннокса Льюиса абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Правда, наслаждаться этим званием Усик будет недолго.

1 июня истечет срок защиты пояса по версии IBF, на что, в том числе, повлиял перенос поединка Усик – Фьюри. В этот день будет определен новый чемпион мира в данной версии и им станет или Даниэль Дюбуа, или Филип Хргович.

Непобедимый Байер застолбил за собой это звание в победном сезоне Бундеслиги

Ещё 14 апреля 2024 года леверкузенский Байер впервые в истории стал чемпионом Германии, и интрига состояла лишь в том, удастся ли «фармацевтам» пройти весь отрезок сезона без поражений. Как оказалось, ещё как удалось! 28 побед и шесть ничьих в 34 матчах сезона позволили команде Хаби Алонсо вписать себя в историю.

Примечательно, что несмотря на всю 11-летнюю гегемонию Баварии, «рекордмайстер» как минимум раз проигрывал своим соперникам в чемпионате. Этим и воспользовался Байер, став первой немецкой командой в 21 веке, которая смогла пройти весь сезон без поражений. В других же топовых лигах это удавалось только Арсеналу в сезоне 2003/04 и Ювентусу в сезоне 2011/12.

Манчестер Сити пишет историю. «Горожане» – снова чемпионы

По созданию АПЛ в 1992 году в лиге создалась гегемония Манчестер Юнайтед, который выиграл 13 титулов, но команде сэра Алекса Фергюсона не удавалось выиграть лигу четыре года подряд, оступаясь после третьего кряду чемпионства. И тут-то «красных дьяволов» обошли их «любимые соседи».

Манчестер Сити победой над Вест Хэмом 3:1 в 38-ом туре оформил восьмое чемпионство, половину из которых «горожане» неотменно выигрывают на протяжении четырёх минувших сезонов. Эта цифра могла и составлять аж семь титулов подряд, если бы не чемпионство Ливерпуля в сезоне 2019/2020.

Ниже ещё не было. Манчестер Юнайтед также «пишет историю»

Вписал себя в историю в минувшем туре и другой манчестерский клуб, правда уже с негативной стороны. Несмотря на победу над Брайтоном в последнем матче чемпионата, Манчестер Юнайтед финишировал на неприлично низком для себя восьмом месте.

Самым низким местом до этого сезона было седьмое место в сезоне 2013/2014, но это был первый сезон после 26-летней работы Фергюсона, в котором Дэвид Мойес не доработал до конца сезона и в четырёх последних матчах сезона работал с командой Райан Гиггз.

Через чемпионат «манкунианцы» в еврокубки не попали, посему единственная надежда сыграть хотя бы в Лиге Европы сохраняется, если Манчестер Юнайтед в финале Кубка Англии 25 мая обыграет Манчестер Сити.

Очередной дебютант в Лиге чемпионов сыграет в следующем сезоне

Чемпионату Франции, несмотря на победу ПСЖ, удалось преподнести болельщикам приятный сюрприз. Скромный Брест, который до нынешнего сезона не был какой-то мощной силой в Лиге 1, а в 2021 году вообще чуть не вылетел в низший дивизион, в этой кампании сумел удивить.

Команда Эрика Руа в последнем туре разгромила Тулузу 3:0, а Лилль, который дышал Бресту в спину, упустил победу над Лионом, и именно Брест вырвал бронзовые медали, которые позволили команде в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов.

Примечательно, что еврокубковая кампания 2024/2025 будет для Бреста в принципе дебютной, так как ранее команда в континентальных турнирах вообще не выступала.