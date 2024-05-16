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Веллингтон Феникс – Мельбурн Виктори прогноз и ставки на матч 18 мая 2024 года

Евгений Кравченко Евгений Кравченко Експерт Dailysports
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори прогноз A-Leagues
Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс
А-лига Австралия 18 мая 2024, 02:30 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори
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Австралия, Wellington, Sky Stadium
Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори
Обзор H2H Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Веллингтон Феникс не проиграет
Коэф.: 1.53
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В субботу, 18 мая, состоится ответный матч полуфинала плей-офф А-Лиги, в котором Веллингтон Феникс дома сыграет против Мельбурн Виктори. Первая игра в Мельбурне завершилась со счетом 0:0. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Веллингтон Феникс

Команда из столицы Новой Зеландии была одной из лучших в регулярном сезоне А-Лиги. Веллингтон Феникс финишировал на втором месте, а сейчас находится в шаге от того, чтобы впервые в своей истории выйти в финал плей-офф А-Лиги.

Веллингтон Феникс находится в хорошей форме. Команда Джанкарло Итальяно в последних 7 матчах потерпела лишь 1 поражение, а в последнем туре регулярного сезона разгромила Макартур 3:0. В домашних матчах Феникс не проигрывают с 23 декабря прошлого года, 9 матчей подряд.

Мельбурн Виктори

Мельбурн Виктори финишировал на третьем месте регулярного сезона, а в Новую Зеландию должен был лететь в статусе фаворита. В первом матче Мельбурн полностью обезвредил атаку соперников, владел тотальным игровым преимуществом, но так и не забил. В Веллингтоне будет совсем другая игра.

Серия Мельбурн Виктори без побед в основное время составляет уже 4 матча. В предыдущем раунде плей-офф он сумел выбить Мельбурн Сити лишь в серии пенальти.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Мельбурн Виктори не выходил в финал плей-офф А-Лиги с 2018 года, когда он стал чемпионом.
  • Веллингтон Феникс не проигрывает Мельбурн Виктори с апреля прошлого года.

Прогноз на матч Веллингтон Феникс – Мельбурн Виктори

Для Веллингтона на кону стоит первый в истории клуба финал А-Лиги, а в домашних матчах он играет очень сильно. Моя ставка – 1Х.

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Прогноз на матч Веллингтон Феникс не проиграет
Коэф.: 1.53
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