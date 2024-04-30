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Рафаэль Надаль – Иржи Легечка прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Рафаэль Надаль - Иржи Легечка прогноз Рафаэль Надаль – Иржи Легечка прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года
Рафаэль Надаль Рафаэль Надаль
ATP Madrid 2024 Вчера, 15:30 Рафаэль Надаль - Иржи Легечка
Мадрид, Caja Mágica
Иржи Легечка Иржи Легечка
Прогноз на матч Победа Рафаэль Надаль
Коэф.: 1.94
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В рамках 1/8 финала теннисного мужского турнира в Мадриде свой матч проведут Рафаэль Надаль – Иржи Легечка. Прогноз на данное событие составлен экспертами Dailysports.

Рафаэль Надаль

На турнире собран солидный состав, но все следят за Рафой, как далеко он сможет зайти, может ли он показывать свой теннис? «Король грунта» уже выиграл три матча в Мадриде, он не был безупречен, хотя в его случае результат прибавляет уверенности. Матч первого круга стал легкой разминкой, юный американец Бланч был легко обыгран – 6:1, 6:0, более ценной стала победа над 11-й ракеткой мира Алексом Де Минауром – 7:6, 6:3, в третьем круге не без проблем удалось пройти аргентинца Педро Качина 6:1, 6:7, 6:3.

Главными врагами Надаля являются возраст и травмы, но он продолжает радовать своей игрой легенде чуть больше, чем через месяц исполниться 38 лет.

Иржи Легечка

Молодой чех не может похвастаться значимыми достижениями, особенно на фоне предстоящего соперника. Но все-таки 31-я строчка в мировом рейтинге выглядит весьма солидно. Легечка в этом сезоне выиграл турнир в Брисбене, хотя состав там был не топовый.

В Мадриде спортсмен прошел чеха Меджедовича – 7:5, 6:4, а также бразильца Монтейро – 6:4, 7:6. Поскольку оба соперника не входили даже в первую сотню, сложно сказать, как он себя чувствует на грунте, его любимым покрытием является хард. Чеху 22 года, сыграть против самого Рафы на грунте настоящее испытание для него.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее теннисисты никогда между собой не играли.
  • Надаль в этом сезоне провел всего 8 матчей, одержав 6 побед.
  • Легечка выиграл 15 встреч из 23.

Рафаэль Надаль – Иржи Легечка Прогноз

Классическое противостояние опыта и молодости, Надаль старше на 15 лет, что касается котировок, фаворита здесь не выделяют. Звездный испанец провел на корте три часа в последнем матче, многое зависит от того, как он сможет восстановиться. Мы считаем, что Рафа сможет снова выиграть, поставим на его победу.

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Прогноз на матч Победа Рафаэль Надаль
Коэф.: 1.94
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