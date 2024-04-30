Сарри близок к возвращению в АПЛ. Известен клуб, который является претендентом на его приглашение

После ухода из Лацио в середине марта Маурицио Сарри является безработным и топовые клубы начали борьбу за его приглашения. Один из них вырвался в лидеры за то, чтобы его подписать.

Согласно Tuttomercatoweb, в выгодной позиции, чтобы пригласить 65-летнего итальянского специалиста, является Ньюкасл. Более того, как считаем в отчёте, «сороки» сделали Сарри «очень важное предложение».

Пока что будущее Эдди Хау не висит на волосинке, но всё может измениться, если специалист не исправит турнирное положение команды, которая сейчас занимает седьмое место в АПЛ.

Сам Сарри не прочь вернуться в Англию, и допускается, что посредник, который занимался поиском клуба для тренера, мог использовать Ньюкасл, чтобы оказать давление на Вест Хэм или Торино. Также с Сарри связывали турецкий Бешикташ.