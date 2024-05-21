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(ВИДЕО) Камавинга отличился красивым поступком, когда фанат попросил его автограф

Новости футбола Вчера, 01:57
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
(ВИДЕО) Камавинга отличился красивым поступком, когда фанат попросил его автограф x.com/MadridXtra

Позавчера Реал Мадрид сыграл в невероятную ничью 4:4 против Вильярреала в матче 37-го тура Ла Лиги. Полузащитник Эдуардо Камавинга вышел на замену только на 60-й минуте, но после игры он стал настоящем героем.

Когда на стадионе было уже практически пусто, один из фанатов попросил Камавингу расписаться на его футболке. Французский футболист расписался и неожиданно отобрал футболку. Однако он это сделал для того, чтобы на ней расписались и другие игроки Реала.

Напомним, Реал Мадрид гарантировал себе титул Ла Лиги еще в 34-м туре. В заключительном матче Ла Лиги команда Карло Анчелотти сыграет против Бетиса, а 1 июня ее ждет финал Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

Камавинга в этом сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых отличился 4 ассистами.

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