(ВИДЕО) Камавинга отличился красивым поступком, когда фанат попросил его автограф

Позавчера Реал Мадрид сыграл в невероятную ничью 4:4 против Вильярреала в матче 37-го тура Ла Лиги. Полузащитник Эдуардо Камавинга вышел на замену только на 60-й минуте, но после игры он стал настоящем героем.

Когда на стадионе было уже практически пусто, один из фанатов попросил Камавингу расписаться на его футболке. Французский футболист расписался и неожиданно отобрал футболку. Однако он это сделал для того, чтобы на ней расписались и другие игроки Реала.

Camavinga le ha cogido la camiseta al chaval y se la ha llevado a sus compañeros para que también se la firmen. Es el mejor. pic.twitter.com/cbtbttoZ2M — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) May 19, 2024

Напомним, Реал Мадрид гарантировал себе титул Ла Лиги еще в 34-м туре. В заключительном матче Ла Лиги команда Карло Анчелотти сыграет против Бетиса, а 1 июня ее ждет финал Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд.

Камавинга в этом сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых отличился 4 ассистами.