WhoScored назвал команду месяца в АПЛ

Статистический портал WhoScored назвал свою версию команды месяца в АПЛ за апрель.

Лучшим игроком турнира в уходящем месяце признана хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне. В апреле бельгиец забил 3 гола и отдал столько же результативных передач. Бельгийский футболист получил среднюю оценку 8.42 за свой перфоманс.

Стоит отметить, что в команде месяца больше не нашлось места ни для одного игрока Ман Сити. В топ-3 игроков с самыми высокими оценками вошли также лидер Челси Крис Палмер и форвард Ман Юнайтед Бруну Фернандеш.

Полная версия команды месяца в АПЛ от WhoScored

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Team of the Month pic.twitter.com/U9PGDnEyUW — WhoScored.com (@WhoScored) April 30, 2024

После 35 туров в АПЛ лидирует Арсенал, опережая на одно очко Ман Сити. Но у “горожан” остается одна игра в запасе.