Маккаби Тель-Авив — Панатинаикос прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Прогноз на матч П2(+1.5) Коэф.: 1.57 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В рамках третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги состоится поединок между Маккаби и Панатинаикосом. Встреча пройдет в Белграде во вторник, 30 апреля. Начало игры запланировано на 19:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Маккаби Тель-Авив

Маккаби неплохо провел регулярный чемпионат, где до последнего цеплялся за топ-6, однако все же уступил Фенербахче. Команда оформила выход в плей-офф через матч плей-ин против испанской Басконии, уверенно обыграв ее со счетом 113:85. Серия против Панатинаикоса началась с неожиданной гостевой победы израильятян, а затем греческий коллектив сравнял счет. В будущей игре Маккаби опять не сможет помочь лидер команды Уэйд Болдвин. Американец продолжает восстанавливаться от мышечной травмы.

Панатинаикос

Греки здорово выступили в регулярном первенстве, а особенно на его финише. Панатинаикос выдал серию из пяти побед кряду, в том числе и над прямыми конкурентами из Барселоны, и заслуженно завоевал второе место. В четвертьфинальной серии плей-офф против Маккаби греки считаются фаворитами, но после двух домашних матчей счет 1:1, что подразумевает под собой минимум два матча в Белграде, где Панатинаикос должен побеждать.

Интересные факты и личные встречи

Поражение Маккаби в прошлом матче прервало победеую серию из восьми поединков кряду.

Панатинаикос в гостях выиграл пять матчей подряд.

Маккаби выиграл шесть последних домашних поединков против Панатинаикоса.

Маккаби Тель-Авив — Панатинаикос Прогноз

Греки объективно сильнее, а у Маккаби еще и травмирован ключевой баскетболист. Есть сомнения, что команда из Израиля сможет побороться за выход в финал четырех. Моя ставка — победа гостей с форой +1.5.

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