Ванкувер Кэнакс – Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 5,5 Коэф.: 1.61 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

17 мая в рамках плей-офф НХЛ встретятся Ванкувер Кэнакс – Эдмонтон Ойлерз. Аргументированный прогноз на эту битву подготовили экспертыDailysports.

Ванкувер Кэнакс

«Касатки» проводят весьма солидный сезон, команда финишировала третьей на Западе, потеряв только в последней битве второе место. Уже в плей-офф Ванкувер в непростой борьбе прошел Нэшвилл Предаторз, одержав победу со счетом 4:2 в серии.

Как минимум шесть встреч продлится серия и против Эдмонтона, а возможно дело дойдет и до седьмого матча. По играм видно, что Кэнакс непросто сдерживать атакующую мощь соперника. Чтоб одолеть такого соперника, нужна эффективность спереди и дисциплина в обороне. По разным причинам пятую встречу серии пропустят трое хоккеистов.

Эдмонтон Ойлерз

«Нефтяники» имели проблемы в регулярном чемпионате, но потом выдали пару мощных отрезков, что позволило финишировать на пятом месте в конференции. Еще перед началом сезона Эдмонтон относили к числу претендентов на чемпионство, все из-за сильной атакующей линии.

В первом круге плей-офф Ойлерз одолели Лос-Анджелес Кингз со счетом 4:1. Команда сейчас в неплохой форме, но не всегда получается реализовать свой перевес. У клуба всего одна кадровая потеря пред данным противостоянием.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Позади четыре встречи серии, счет пока равный – 2:2.

Ванкувер в этом сезоне провел дома в плей-офф пять встреч, уступив в трех случаях.

Эдмонтон в гостях провел четыре встречи в плей-офф, одержав победу в трех играх.

Ванкувер Кэнакс – Эдмонтон Ойлерз Прогноз

Серия проходят в интересной борьбе, где никто не владеет преимуществом, букмекеры отдают минимальное преимущество гостям, хотя мы ожидаем очередного напряженного матча. Мы считаем, что команды способны показать результативный хоккей, по этой причине мы ставим на тотал больше 5,5 закинутых шайб.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram