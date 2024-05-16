Великобритания — Дания прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года
В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею состоится поединок между сборными Великобритании и Дании. Встреча пройдет в Праге в пятницу, 17 мая. Начало игры запланировано на 16:20 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
Великобритания
От британской сборной никто и не ждал прорыва и борьбы за выход в плей-офф мирового первенства, но всего две заброшенных шайбы все равно выглядят плачевно. Интересно, что обо гола пришлись на стартовый матч против Канады, а игры с финнами и швейцарцами команда проиграла под ноль.
Само участие в элитном дивизионе можно считать для Великобритании определенным успехом, а в матчах против Австрии, Норвегии и Дании вполне можно рассчитывать на очки.
Дания
Дания на текущем Чемпионате мира провела уже четыре поединка. Победа в стартовом матче с Австрией пока остается единственной. И если в матчах против Чехии и Канады сложно было рассчитывать на очки, то осечка с норвежцами выглядит весьма неожиданной.
Шансов на выход в плей-офф почти не осталось, ведь помимо поединка с британцами, датчанам еще предстоит сыграть со сборными Швейцарии и Финляндии.
Интересные факты и личные встречи
- Великобритания проиграла уже четыре игры кряду, а в последних двух и вовсе не смогла забить.
- У Дании три неудачи подряд с общей разницей забитых и пропущенных шайб 5:14.
- Между собой команды провели четыре поединка, которые завершились триумфом скандинавской сборной.
Великобритания — Дания Прогноз
Британцы лишь в одном матче против Дании сумели отличиться забитыми голами. Этот поединок пройдет по схожему сценарию, а ставить предлагаю на победу Дании с форой -2 шайбы.
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