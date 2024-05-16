Великобритания — Дания прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(-2) Коэф.: 1.57 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею состоится поединок между сборными Великобритании и Дании. Встреча пройдет в Праге в пятницу, 17 мая. Начало игры запланировано на 16:20 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Великобритания

От британской сборной никто и не ждал прорыва и борьбы за выход в плей-офф мирового первенства, но всего две заброшенных шайбы все равно выглядят плачевно. Интересно, что обо гола пришлись на стартовый матч против Канады, а игры с финнами и швейцарцами команда проиграла под ноль.

Само участие в элитном дивизионе можно считать для Великобритании определенным успехом, а в матчах против Австрии, Норвегии и Дании вполне можно рассчитывать на очки.

Дания

Дания на текущем Чемпионате мира провела уже четыре поединка. Победа в стартовом матче с Австрией пока остается единственной. И если в матчах против Чехии и Канады сложно было рассчитывать на очки, то осечка с норвежцами выглядит весьма неожиданной.

Шансов на выход в плей-офф почти не осталось, ведь помимо поединка с британцами, датчанам еще предстоит сыграть со сборными Швейцарии и Финляндии.

Интересные факты и личные встречи

Великобритания проиграла уже четыре игры кряду, а в последних двух и вовсе не смогла забить.

У Дании три неудачи подряд с общей разницей забитых и пропущенных шайб 5:14.

Между собой команды провели четыре поединка, которые завершились триумфом скандинавской сборной.

Великобритания — Дания Прогноз

Британцы лишь в одном матче против Дании сумели отличиться забитыми голами. Этот поединок пройдет по схожему сценарию, а ставить предлагаю на победу Дании с форой -2 шайбы.

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