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Главная Прогнозы Ан-Наср – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Ан-Наср – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Ан-Наср - Аль-Хиляль прогноз Фото: alhilal.com / Автор неизвестен
Ан-Наср Ан-Наср
Про-лига Саудовская Аравия 17 мая 2024, 14:00 Ан-Наср - Аль-Хиляль
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Саудовская Аравия, Riyadh, Al-Awwal Park
Аль-Хиляль Аль-Хиляль
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.83
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Мелбет 4.80
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Центральный матч 32-го тура Саудовской Премьер Лиги будет сыгран в пятницу вечером в Эр-Рияде, где на арене "King Saud University Stadium" Ан-Наср примет Аль-Хиляль. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Ан-Наср

"Всемирный клуб" разочаровал в этом сезоне, ведь от клуба с такими амбициями и кадровым потенциалом ждали куда больше. Ан-Наср проиграл борьбу в чемпионате, заняв вторую строчку. От лидера турнира Аль-Хиляля команда Луиша Каштру остала на целых 12-ть очков. В 31-м сыгранном поединке Ан-Наср оформил 25-ть побед, проиграв при этом в 4-х встречах.

Стоит отметить, что "Всемирный клуб" хорошо выглядит в последних турах. Так, в последнем матче Ан-Наср проводил выездной матч против Аль-Ахдуда и оформил победу со счётом 3:2. Эта победа стала для Ан-Насра девятой кряду в чемпионате Саудовской Аравии. Что касается домашней статистики, то Ан-Наср в 15-ти матчах уступил дважды, оформив при этом 11-ть побед.

Аль-Хиляль

"Лидеры" провели шикарный сезон и приезжают на матч с основным конкурентом в ранге чемпионов Саудовской Аравии. Отметим также, что Аль-Хиляль взял суперкубок страны, обыграв в решающем матче как раз Ан-Наср (2:1). Пожалуй, единственное, что не удалось Аль-Хилялю - это выиграть Лигу чемпионов. В полуфинале команда вылетела от Аль-Айна.

В последнем поединке "лидеры" принимали на своём поле Аль-Хазем и оформили комфортную победу со счётом 4:1. Отметим, что последний раз очки Аль-Хиляль терял в конце сентября 2023 года в выездном противостоянии с Дамаком. На выезде Аль-Хиляль в 15-ти матчах потерял очки лишь однажды, сыграв вничью, оформив в оставшихся поединках победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне команды пересекались трижды в различных турнирах и каждый раз сильнее был Аль-Хиляль
  • В трёх поединках из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Лишь в двух матчах из пяти последних забивали обе команды

Ан-Наср – Аль-Хиляль прогноз

Даже в выездном матче Аль-Хиляль идёт явным фаворитом у букмекеров. На победу гостей котировки в районе 1.93. Ставить на победу Аль-Хиляля опасно, так что наша ставка «Тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.83.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.83
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