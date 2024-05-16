Фиорентина – Наполи прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года
В пятницу, 17 мая, в матче 37-го тура Серии А Фиорентина дома сыграет против Наполи. Начало матча в 20:45 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.
Фиорентина
Фиорентина подходит к игре против Наполи на восьмом месте с отставанием от Лацио в шесть очков и одной игрой в запасе. Так что шансы подняться на седьмую позицию и выйти в еврокубки через чемпионат крайне малы. Нужно выигрывать три оставшиеся игры и ждать осечки Лацио.
Однако Фиорентина имеет шансы выйти в Лигу Европы через Лигу конференций, где она второй год подряд сыграет в финале. И если в минувшем сезоне “фиалки” были аутсайдерами игры против Вест Хэма, то в матче с Олимпиакосом, который состоится 29 мая, они считаются фаворитами.
В феврале и марте Фиорентина переживала серьезный кризис, но в последнее время ее результаты значительно улучшились. В предыдущих 4 матчах Серии А она одержала три победы, а в минувшем туре обыграла Монцу 2:1.
Наполи
А вот Наполи, в отличие от Фиорентины, уже точно попрощался с мечтами о выходе в еврокубки. Наполи занимает девятое место, а отставание от седьмого места – 8 очков. Так что даже в теории Наполи за два оставшихся тура не может опередить Лацио. Это официально худший результат в истории для команды, которая в прошлом сезоне была чемпионом.
Под руководством Франческо Кольцоны Наполи не удалось сильно улучшить результаты после провального старта сезона. А в последних 9 матчах Серии А в активе неаполитанцев лишь одна победа. В предыдущем туре Наполи дома проиграл Болонье 0:2, а перед этим была ничья против Удинезе (1:1).
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В 8-м туре текущего сезона Серии А Фиорентина обыграла Наполи со счетом 3:1.
- Также эти команды встречались в полуфинале Суперкубка Италии. В том матче Наполи выиграл 3:0.
- Фиорентина не может выиграть у Наполи в домашних матчах с 2018 года.
Прогноз на матч Фиорентина – Наполи
В последнее время все матчи Фиорентины получаются весьма результативными. Моя ставка – забьют обе команды.
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