Чехия — Австрия прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 5.5 Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею состоится поединок между сборными Чехии и Австрии. Встреча пройдет в Праге в пятницу, 17 мая. Начало игры запланировано на 20:20 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Чехия

Чехи в следующем матче с австрийцами должны решить вопрос выхода в плей-офф Чемпионата мира. Хозяева турнира уверенно разобрались с норвежцами и датчанами, а в поединках с финнами и швейцарцами дело дошло до серии буллитов, где чехи по разу выиграли и уступили.

Из серьезных соперников у Чехии осталась игра против Канады, а матчи с Австрией и Великобританией должны стать разминкой перед четвертьфиналом.

Австрия

Австрийская сборная без шансов проиграла первый матч датчанам, но в следующих двух заставила говорить о себе в положительном ключе. В игре со швейцарской сборной команда пропустила в самой концовке решающую шайбу и проиграла 5:6, а матч с Канадой и вовсе завершился в овертайме — 6:7.

Сейчас Австрия на предпоследнем месте в своей группе, а в матчах против Великобритании и Норвегии ей точно по силам разжиться очками и сохранить место в элитном дивизионе.

Интересные факты и личные встречи

Чехия не проигрывала на этом турнире в основное время.

Австрия проиграла четыре игры подряд, а перед матчем с чехами сыграет против сборной Финляндии.

В последних четырех очных матчах чехи непременно побеждали австрийцев.

Чехия — Австрия Прогноз

Нет сомнений в победе хозяев этого турнира, ведь чехи действительно гораздо сильнее своего будущего соперника. Глядя на результативность команд, предлагаю поставить на тотал больше 5.5 голов.

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