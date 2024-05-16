EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Чехия — Австрия прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Чехия — Австрия прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Чехия - Австрия прогноз Фото: championat.com/ Автор неизвестен
Чехия Чехия
Чемпионат мира 17 мая 2024, 13:20 Чехия - Австрия
Прага, О2 Арена
Австрия Австрия
Прогноз на матч Тотал больше 5.5
Коэф.: 1.66
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею состоится поединок между сборными Чехии и Австрии. Встреча пройдет в Праге в пятницу, 17 мая. Начало игры запланировано на 20:20 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Чехия

Чехи в следующем матче с австрийцами должны решить вопрос выхода в плей-офф Чемпионата мира. Хозяева турнира уверенно разобрались с норвежцами и датчанами, а в поединках с финнами и швейцарцами дело дошло до серии буллитов, где чехи по разу выиграли и уступили.

Из серьезных соперников у Чехии осталась игра против Канады, а матчи с Австрией и Великобританией должны стать разминкой перед четвертьфиналом.

Австрия

Австрийская сборная без шансов проиграла первый матч датчанам, но в следующих двух заставила говорить о себе в положительном ключе. В игре со швейцарской сборной команда пропустила в самой концовке решающую шайбу и проиграла 5:6, а матч с Канадой и вовсе завершился в овертайме — 6:7.

Сейчас Австрия на предпоследнем месте в своей группе, а в матчах против Великобритании и Норвегии ей точно по силам разжиться очками и сохранить место в элитном дивизионе.

Интересные факты и личные встречи

  • Чехия не проигрывала на этом турнире в основное время.
  • Австрия проиграла четыре игры подряд, а перед матчем с чехами сыграет против сборной Финляндии.
  • В последних четырех очных матчах чехи непременно побеждали австрийцев.

Чехия — Австрия Прогноз

Нет сомнений в победе хозяев этого турнира, ведь чехи действительно гораздо сильнее своего будущего соперника. Глядя на результативность команд, предлагаю поставить на тотал больше 5.5 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 5.5
Коэф.: 1.66
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Ига Свентек - Кори Гауфф прогноз WTA Rome 2024 Сегодня, 09:00 Ига Свентек – Кори Гауфф прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Ига Свентек Коэф.: 1.83 Кори Гауфф Рекомендуем Мелбет
Казахстан - Швеция прогноз Чемпионат Мира Сегодня, 09:20 Казахстан – Швеция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Казахстан Коэф.: 1.58 Швеция Сделать ставку Мелбет
Финляндия - Австрия прогноз Чемпионат Мира Сегодня, 09:20 Финляндия – Австрия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Финляндия Коэф.: 1.61 Австрия Сделать ставку Мелбет
Нэшнл Банк оф Пакистан - Эль-Масри прогноз Премьер-лига Египет Сегодня, 12:00 Национальный банк Египта – Аль-Масри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Нэшнл Банк оф Пакистан Коэф.: 1.59 Эль-Масри Рекомендуем Мелбет
ЭНППИ - Future FC прогноз Премьер-лига Египет Сегодня, 12:00 ЕНППИ – Фьючер прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года ЭНППИ Коэф.: 1.87 Future FC Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:11 Ньюкасл может потерять свою звезду за меньше, чем 100 миллионов фунтов Новости футбола Сегодня, 06:05 Атлетик Бильбао поменял голкипера на 61-й минуте. Причина довольно интересная Новости футбола Сегодня, 05:40 Дортмундская Боруссия ведет переговоры о подписании одного из лучших бомбардиров Бундеслиги Новости бокса Сегодня, 05:12 "Не если, а когда я выиграю", - Александр Усик прокомментировал предстоящий бой против Фьюри Новости футбола Сегодня, 05:09 «Без сомнений». Тен Хаг отреагировал на слухи о переезде Фернандеша в Саудовскую Аравию Новости футбола Сегодня, 04:36 Атлетик поставил условие всем претендентам на свою главную звезду Новости футбола Сегодня, 04:33 "Сделаем все, чтобы выиграть Кубок", - Эрик Тен Хаг поблагодарил болельщиков за поддержку Новости футбола Сегодня, 04:17 Легенда Реала отказал Байеру. Он уже знает, где хочет играть Новости футбола Сегодня, 03:49 Ассист и красная карточка. Как капитан Челси вернулся на поле после травмы Новости футбола Сегодня, 03:42 Альмерия – Барселона. Ориентировочные составы и последние новости
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Ига Свентек – Кори Гауфф прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей Сегодня Казахстан – Швеция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей Сегодня Финляндия – Австрия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Национальный банк Египта – Аль-Масри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня ЕНППИ – Фьючер прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей Сегодня Канада – Норвегия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей Сегодня США – Франция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Лас-Пальмас – Бетис прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Аль-Халидж – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Теннис Сегодня Даниэль Коллинз – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года