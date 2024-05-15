Мирандес – Эльче прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.74 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 40-го тура испанской Сегунды будет сыгран в пятницу вечером, где на арене "Эстадио Мунисипаль де Андува" местный Мирандес примет Эльче. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Мирандес

"Красные" ведут борьбу за сохранение прописки в Сегунде и на текущий момент занимают 18-е место в турнирной таблице. В 39-ти матчах Мирандес набрали 44 очка, оформив 11-ть побед при 17-ти поражениях. От зоны вылета команду Хосебы Эчеберрии отделяет всего три балла.

В последнем матче Мирандес проводили выездной матч против сантандерского Расинга, в котором уступил с минимальным счётом 0:1. Единственный мяч "кабаны" пропустили уже на второй минуте встречи. Это поражение стало вторым кряду для Мирандеса, хотя перед этим "красные" не проигрывали в трёх встречах. На своём поле команда Эчеберрии в 19-ти встречах оформила только 9 побед.

Эльче

"Зелёно-полосатые" ведут борьбу за попадание в первую шестёрку команд Сегунды и дальнейшее участие в стадии плей-офф. На текущий момент Эльче занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 58 набранных очков. В 39-ти встречах Эльче оформил 16 побед при 13-ти поражениях.

В последнем поединке команда Себастьяна Беккасесе принимала на своём поле Уэску и уступила с крупным счётом 0:3. Это поражение стало вторым кряду для Эльче, тогда как выиграть команда не может уже в трёх матчах. В целом же в пяти последних турах "зелёно-полосатые" оформили только одну победу. Отметим, что на выезде Эльче не может выиграть в 4-х встречах кряду.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге команды сыграли вничью на поле Эльче

Только в одном матче из пяти последних забивали обе команды

Лишь в одном поединке из пяти в этом противостоянии сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Мирандес – Эльче прогноз

У букмекеров Эльче идёт фаворитом в этом противостоянии. На победу гостей дают котировки в районе 2.10. Считаем, что здесь стоит взять «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.74.

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