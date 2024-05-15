Саутгемптон – Вест Бромвич прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Саутгемптон Коэф.: 1.86 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Ответный полуфинальный поединок стадии плей-офф Чемпионшипа будет сыгран в пятницу на "Сент-Мерис Стэйдиум", где местный Саутгемптон примет Вест Бромвич Альбион. Первая встреча этих команд на поле "Альбиона" принесла ничью 0:0. Кому улыбнётся удача в ответном противостоянии? Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Саутгемптон

"Святые" на протяжении всего сезона вели борьбу за прямую путёвку в Премьер-Лигу, однако в концовке Саутгемптон выдал неудачную серию из трёх поражений подряд, которая в итоге поставила точку в возможности повышения в классе без стадии плей-офф.

Саутгемптон финишировал на четвёртой позиции, уступив лидеру в лице Лестера 10 очков. В пяти последних матчах регулярного сезона "святые" проиграли трижды при двух победах над Престоном и Лидсом. Что касается статистики на своём поле, то в 23-х матчах Саутгемптон оформил 15-ть побед при пяти поражениях.

Вест Бромвич Альбион

"Дрозды" также не впечатлили в концовке сезона и финишировали на пятой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. От первой позиции Вест Бромвич отделило целая пропасть в 22 балла. В рамках последнего тура Вест Бромвич дома со счётом 3:0 обыграл Престон.

Перед этим команда Карлоса Корберана трижды проиграла в рамках чемпионата Шеффилд Уэнсдей, Лестеру и Сандерленду. Что касается выездной статистики, то в 23-х матчах "Дрозды" оформили только шесть побед, проиграв при этом в девяти встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне Саутгемптон дважды обыграл «дроздов» в рамках чемпионата – 2:1 в родных стенах и 2:0 на выезде

Только в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

В родных стенах Саутгемптон обыграл «дроздов» в трёх последних поединках

Саутгемптон – Вест Бромвич прогноз

Букмекеры отдают в этом противостоянии заметное преимущество хозяевам поля, оценивая победу Саутгемптона коэффициентом 1.86. Домашняя статистика «святых» в матчах с этим соперником отличная, так что наша ставка «Победа Саутгемптона».

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