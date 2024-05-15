EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Саутгемптон – Вест Бромвич прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Саутгемптон – Вест Бромвич прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Саутгемптон - Вест Бромвич прогноз Фото: southamptonfc.com / Автор неизвестен
Саутгемптон Саутгемптон
Чемпионшип Англия 17 мая 2024, 15:00 Саутгемптон - Вест Бромвич
-
- : -
Англия, Southampton, Сент Мэри
Вест Бромвич Вест Бромвич
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Саутгемптон
Коэф.: 1.86
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Ответный полуфинальный поединок стадии плей-офф Чемпионшипа будет сыгран в пятницу на "Сент-Мерис Стэйдиум", где местный Саутгемптон примет Вест Бромвич Альбион. Первая встреча этих команд на поле "Альбиона" принесла ничью 0:0. Кому улыбнётся удача в ответном противостоянии? Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Саутгемптон

"Святые" на протяжении всего сезона вели борьбу за прямую путёвку в Премьер-Лигу, однако в концовке Саутгемптон выдал неудачную серию из трёх поражений подряд, которая в итоге поставила точку в возможности повышения в классе без стадии плей-офф.

Саутгемптон финишировал на четвёртой позиции, уступив лидеру в лице Лестера 10 очков. В пяти последних матчах регулярного сезона "святые" проиграли трижды при двух победах над Престоном и Лидсом. Что касается статистики на своём поле, то в 23-х матчах Саутгемптон оформил 15-ть побед при пяти поражениях.

Вест Бромвич Альбион

"Дрозды" также не впечатлили в концовке сезона и финишировали на пятой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. От первой позиции Вест Бромвич отделило целая пропасть в 22 балла. В рамках последнего тура Вест Бромвич дома со счётом 3:0 обыграл Престон.

Перед этим команда Карлоса Корберана трижды проиграла в рамках чемпионата Шеффилд Уэнсдей, Лестеру и Сандерленду. Что касается выездной статистики, то в 23-х матчах "Дрозды" оформили только шесть побед, проиграв при этом в девяти встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне Саутгемптон дважды обыграл «дроздов» в рамках чемпионата – 2:1 в родных стенах и 2:0 на выезде
  • Только в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В родных стенах Саутгемптон обыграл «дроздов» в трёх последних поединках

Саутгемптон – Вест Бромвич прогноз

Букмекеры отдают в этом противостоянии заметное преимущество хозяевам поля, оценивая победу Саутгемптона коэффициентом 1.86. Домашняя статистика «святых» в матчах с этим соперником отличная, так что наша ставка «Победа Саутгемптона».

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Саутгемптон
Коэф.: 1.86
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс прогноз НБА Сегодня, 19:00 Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Бостон Селтикс Коэф.: 1.77 Кливленд Кавальерс Рекомендуем 1хБет
Birmingham Legion - Чарлестон Баттери прогноз Чемпионшип ЮСЛ США Сегодня, 20:00 Бирмингем – Чарльстон прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Birmingham Legion Коэф.: 1.67 Чарлестон Баттери Сделать ставку Мелбет
Оклахома Тандер - Даллас Маверикс прогноз НБА Сегодня, 20:30 Оклахома Тандер — Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Оклахома Тандер Коэф.: 1.63 Даллас Маверикс Сделать ставку Лайнбет
Стефанос Циципас - Николас Харри прогноз ATP Rome 2024 16 мая 2024, 06:00 Стефанос Циципас – Николас Харри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Стефанос Циципас Коэф.: 1.65 Николас Харри Рекомендуем 1хБет
Казахстан - Швеция прогноз Чемпионат Мира 16 мая 2024, 09:20 Казахстан – Швеция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Казахстан Коэф.: Швеция
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 17:34 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости тенниса Сегодня, 17:19 Стала известна первая полуфинальная пара Мастерс Рима среди мужчин Новости футбола Сегодня, 17:02 Ювентус минимально обыграл Аталанту и стал победителем Кубка Италии Новости футбола Сегодня, 16:57 Выстрел Диалло. Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл в матче с пятью голами Новости футбола Сегодня, 16:52 Челси убедительно обыграл Брайтон и поднялся на шестое место Новости футбола Сегодня, 16:29 Селтик снова выиграл Чемпионат Шотландии Новости футбола Сегодня, 16:12 Хави отреагировал на слухи об уходе ключевого защитника из клуба Новости футбола Сегодня, 15:41 Вингер Челси не смог продолжить матч против Брайтона. Что случилось? Новости автоспорта Сегодня, 15:29 Гран-при Эмилии-Романьи 2024: дата, время и где смотреть гонку Формулы 1 Новости футбола Сегодня, 15:09 Звезде Реала Мадрида предлагают поехать на Евро-2024 в необычном статусе
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол Сегодня Бирмингем – Чарльстон прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Оклахома Тандер — Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Теннис 16 мая 2024 Стефанос Циципас – Николас Харри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Казахстан – Швеция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Финляндия – Австрия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол 16 мая 2024 Национальный банк Египта – Аль-Масри прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Футбол 16 мая 2024 ЕНППИ – Фьючер прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 Канада – Норвегия прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года Хоккей 16 мая 2024 США – Франция прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года