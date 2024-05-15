США – Польша прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал США больше 5,5 Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Сборная США сыграет в четвертом матче на Чемпионате мира против Польши. Матч состоится в пятницу, 17 мая, и начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

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США

Звездные начали этот турнир явно не так, как они хотели. В первой игре турнира они проиграли Швеции 2:5, в следующей игре США разбили Германию 6:1. Однако, в третьей игре турнира они потерпели поражение от Словакии. По ходу игры американцы проигрывали 1:4, смогли сравнять счет, но в овертайме продемонстрировали довольно пассивный хоккей, в результате пропустили и потерпели поражение 4:5. После трех матчей в США четыре очка, они на пятом месте и отстают от зоны плей-офф два балла.

Однако, в четверг, 17 мая, Звездные встретятся против Франции. Также, в Америки еще матчи против Казахстана и Латвии. Таким образом, они имеют очень хорошие шансы на плей-офф. США имеет очень хороший состав и остаются одними из фаворитов на золотые награды Чемпионата мира.

Польша

Поляки одни из фаворитов на то, чтобы вылететь из элитного дивизиона Чемпионата мира. В стартовых четырех играх Польша смогла набрать один балл. В первой игре они проиграли Латвии со счетом 4:5 в овертайме. Далее поляки проиграли Швеции 5:1, Франции 1:4 и "в сухую" проиграли Словакии 4:0. Сейчас Польша занимает последнее место в группе B, после четырех игр у них всего один балл, отрыв от седьмого места - два очка.

Поляки еще имеют матчи против Германии и Казахстана, как раз заключительная встреча может стать ключевой. В раде победы над казахами, Польша сможет сохранить прописку в элитном дивизионе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последний раз США и Польша играли в 1992 году. Тогда Звездные одержали разгромную победу со счетом 5:0.

США не проигрывает в основное время в девяти из последних 10 матчей.

США забивает более двух шайб в девяти из последних 10 матчей. Также, американцы не пропускают в трех из последних девяти игр.

США – Польша прогноз

Сборная Польши не имеет никаких шансов против такой звездной команды США. Трудно что-то сильно придумывать, поэтому я сразу перейду к ставке. Индивидуальный тотал сборной Соединенных Штатов больше 5,5 с коэффициентом 1,67.

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