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Германия – Казахстан прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Илья Хмельницкий Илья Хмельницкий Експерт Dailysports
Германия - Казахстан прогноз Фото: https://twitter.com/deb_teams
Германия Германия
Чемпионат Мира 17 мая 2024, 09:20 Германия - Казахстан
Острава, Острава Арена
Казахстан Казахстан
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Германия больше 3,5
Коэф.: 1.74
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В пятницу, 17 мая, состоится матч Чемпионата мира по хоккею, в котором сыграет сборная Германии против Казахстана. Игра начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени, а эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Германия

Сборная Германии хорошо начала нынешний турнир, в первой игре немцы обыграли Словакию со счетом 6:4. В следующих двух играх они два раза проиграли. Два матча завершилась с одинаковым счетом - 1:6, эти поражения Германии нанесли сборные США и Швеции. В четвертом матче немцы встретились против Латвии и довольно неожиданно разгромили латвийцев 8:1. Хоккеист Ясин Эхлиз проводит очень классный турнир. В четырех матчах он набрал семь очков - шесть голевых передач и одна шайба. Сейчас он на втором месте в общем списке бомбардиров Чемпионата мира.

У Германии остается три игры в групповом этапе против Казахстана, Польши и Франции. В случае победы во всех матчах и ошибки от оппонентов, немцы могут пройти в плей-офф. Напомню, что в прошлом году они дошли до финала Чемпионата мира, где проиграли Канаде со счетом 2:5.

Казахстан

Один из аутсайдеров нынешнего Чемпионата мира по хоккею и претендент на вылет в низший дивизион. Сейчас у команды три очка после трех матчей и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. В первом матче Казахстан неожиданно обыграл Францию со счетом 3:1, но в дальнейшем результаты были не так хороши. Во втором матче казахи проиграли Словакии 2:6, в третьей игре "в сухую" уступили Латвии 0:2.

В четвертом матче, который состоится в четверг 16 мая, они сыграют против Швеции - одного из лидеров турнира, в этой игре им будет трудно набрать очки. Также, говорили еще должны сыграть против Германии, США и Польши. Как раз последний матч против поляков и станет ключевым в борьбе за выживание в элитном дивизионе Чемпионата мира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последний раз Германии и Казахстан встречались в 2022 году, тогда немцы одержали непростую победу 5:4.
  • Команда Германии одержала победу в основное время в восьми из последних 11 матчей.

Германия – Казахстан прогноз

Германия фаворит в игре против Казахстана, после двух поражений от лидеров и фаворитов Чемпионата мира, немцы нашли свою игру и разбили Латвию. Такой прекрасный матч может добавить уверенности в своих силах. Моя ставка - индивидуальный тотал Германии больше 3,5 с коэффициентом 1,74.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Германия больше 3,5
Коэф.: 1.74
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