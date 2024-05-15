Сент-Патрикс – Дерри Сити прогноз и ставки на матч 17 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.0 Коэф.: 1.81 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 16-го тура ирландского Премьер Дивизиона будет сыгран в пятницу вечером в Дублине, где на арене "Ричмонд Парк" местный Сент-Патрикс примет Дерри Сити. Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

Сент-Патрикс

"Святоши" ведут борьбу за сохранение места в элитном ирландском дивизионе и на текущий момент занимают седьмое место в турнирной таблице. В 16-ти матчах Сент-Патрикс набрал 19-ть очков, оформив пять побед при семи поражениях. От зоны вылета "святош" отделяет всего четыре очка.

В последнем туре команда Тима Кланси проводила выездной матч против одного из лидеров чемпионата Шемрок Роверс, в котором смогла набрать один балл. В целом в пяти последних турах Сент-Патрикс оформил только одну победу, уступив при этом сразу в трёх встречах. Что касается статистики в родных стенах, то Сент-Патрикс в 7-ми матчах оформил 4 победы при 2-х поражениях.

Дерри Сити

"Красно-белая армия" ведёт борьбу за золотые медали и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице. В 16-ти матчах Дерри Сити оформил 7-мь побед при трёх поражениях. В целом команда набрала 27 баллов и это на один балл меньше, чем у лидера чемпионата Шелбурна.

В последнем туре команда Руайдри Хиггинса принимала на своём поле Богемианс и оформила победу со счётом 1:0. При этом единственный мяч "кондитеры" забили за пять минут до конца основного времени. Отметим, что Дерри Сити не проигрывает в пяти матчах кряду, оформив на данном отрезке три победы. На выезде «красно-белая армия» выиграла только один матч из семи, однако и проиграла также только в одной встрече.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Дерри Сити обыграл «святош» в трёх поединках этого сезона кряду

Ставка на «обе забьют» сыграла в трёх матчах из пяти последних

В 4-х встречах из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Сент-Патрикс – Дерри Сити прогноз

Дерри Сити явный фаворит матча у букмекеров. На победу гостей дают коэффициент на уровне 2.15. Считаем, что здесь лучше взять «Тотал больше 2.0» с коэффициентом 1.81.

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