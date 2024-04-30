Леброн отказался ответить, продолжит ли он карьеру в Лейкерс

Ночью Лос-Анджелес Лейкерс вылетели из плей-офф НБА в первом же раунде. Лейкерс проиграли в в серии против Денвер Наггетс 1:4.

После игры легендарный Леброн Джеймс отказался отвечать на вопрос о том, продолжит ли он карьеру в своем нынешнем клубе.

“Я не буду отвечать на это", – сказал Леброн, когда ему задали вопрос о будущем.

В то же время 39-летний баскетболист заявил, что ближайшее время он планирует посвятить своей семьей.

“Честно говоря, я просто хочу вернуться домой к семье. Очевидно, что мой сын, один из моих мальчиков, пытается решить, пойдет ли он на драфт или вернется в колледж. У меня есть еще один ребенок, который играет в баскетбол”.

По информации ряда американских СМИ, Лейкерс предложили Леброну контракт на три года + драфт его сына Бронни Джеймса.

Леброн Джеймс выступает за Лейкерс с 2018 года. Он является самым результативным баскетболистом за всю историю НБА.