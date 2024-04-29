Ман Юнайтед затевает чистку состава и готов продать даже Рашфорда

Манчестер Юнайтед готов выслушать предложения по большинству игроков своего основного состава в этом летнем трансферном окне, за исключением некоторых молодых талантов. Об этом сообщает Telegraph Sport.

Новое руководство клуба рассматривает гибкий подход к трансферам ввиду финансовых трудностей и потери доходов от Лиги Чемпионов УЕФА. Хотя клуб не собирается активно избавляться от игроков, таких как Маркус Рашфорд, он рассмотрит любые значимые предложения, особенно если игрок выразит желание перейти в другую команду.

В будущее летнее трансферное окно приоритетом для Манчестер Юнайтед является привлечение нападающего, центрального полузащитника и правого вингера, но для этого им нужно продать некоторых игроков, чтобы увеличить трансферный бюджет. Отмечается , что потеря места в Лиге Чемпионов будет частично компенсирована сокращением зарплат игроков на 25%.

Вместе с тем сообщается, что клуб точно не будет продавать Майну, Гарначо и Хойлунда.