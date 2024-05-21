Главный тренер Ипсвича заинтересовал сразу три клуба АПЛ

Перед стартом нового сезона английской Премеьр-лиги нас ждет много тренерских перестановок. В том числе, и в топ-клубах.

Как сообщает The Guardian, одним из наиболее желанных тренеров на рынке является Киран МакКенна, который сенсационно вывел скромный Ипсвич в Премьер-лигу.

Интерес к МакКенне проявляют сразу три клуба АПЛ: Брайтон, Манчестер Юнайтед и Челси.

Брайтон уже официально объявил о расставании с Роберто Де Дзерби, а Манчестер Юнайтед, скорее всего, уволит Эрика тен Хага. Челси еще не принял окончательное решение по поводу Маурисио Почеттино.

До Ипсвича МакКенна тренировал Манчестер Юнайтед, а также был помощником Ральфа Рангника, Оле-Гуннара Сульшера и Жозе Моуринью.