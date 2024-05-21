Топовый европейский клуб наказан УЕФА за нарушение финансового фейр-плей

Несмотря на то, что нынешний еврокубковый сезон ещё не закончен, клубы и УЕФА во всю готовятся к следующей кампании, и во время прохождения клубами лицензирования главный орган европейского футбола выявил нарушения и наказал некоторые коллективы.

Так, официальный сайт УЕФА сообщил, что из-за присутствующих задолженностей или подачи неправдивых ведомостей о них был наложен штраф в полтора миллиона евро на Порту, причём, команда Сержиу Консейсау пребывает под условным отстранением от еврокубков на два сезона.

Наказание вступит в силу, если Порту снова не выполнит требования о платежеспособности. Тогда «драконы» останутся вне еврокубков. Реальное отстранение от континентальных турниров получили два клуба: беларуский Шахтёр из Солигорска и турецкая Адана Демирспор.

Денежные штрафы также уплатят: Витория Гимарайнш (200 тысяч евро), Брага, Партизан (по 40 тысяч евро), Галатасарай, Реал Бетис (30 тысяч евро).