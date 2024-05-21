Балотелли удивил заявлением о том, в каком клубе он мечтает играть

Известный итальянский нападающий Марио Балотелли сделал неожиданное заявление по поводу того, в каком клубе он хотел бы играть в будущем.

На стриме вместе с аргентинским экс-форвардом Серхио Агуэро Балотелли рассказал, что мечтает играть за Бока Хуниорс.

"В июне у меня заканчивается контракт и я буду свободен. Я предпочитаю Боку, а не Ривер Плейт. Моя мечта - играть на Бомбонере", – заявил Балотелли.

В этом сезоне Балотелли выступает за Адана Демирспор в Суперлиге Турции. В 16 матчах на счету 33-летнего итальянца 7 голов и 1 ассист.

За свою карьеру Балотелли успел поиграть в составе Манчестер Сити, Интера, Милана, Ливерпуля, Марселя, Ниццы, Брешии, Монцы и Сьона.