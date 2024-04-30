У Барселоны возникли трудности с продлением контракта с капитаном

Уход Хави был одним из условий, при которых защитник Барселоны Серхи Роберто мог покинуть команду, но специалист остался, так что клуб решил продлить сотрудничество со своим капитаном. Но, не все так просто.

Как сообщает Marca, «блауграна» столкнется со сложностями при продлении контракта, так как ранее 32-летний защитник уже отказывался от повышения зарплаты, и в этот раз маловероятно, что он согласится на пониженный оклад.

Также Роберто выдвигает требования, чтобы контракт не был годичным, а имел более длительный срок. В контексте ограниченного зарплатного бюджета Барселоне будет довольно сложно подписать новый контракт со своим капитаном, но, это не считается невозможным в принципе.

Напомним, на фоне возможного ухода из команды со столицы Каталонии Роберто привлёк к себе внимание саудовских клубов, но по политическим причинам он отказался от перехода.