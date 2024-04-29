Кейптаун Сперз – Полокван Сити прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.51 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В игре 27 тура Премьер-лиги ЮАР, которая состоится во вторник, 30 апреля, сыграют между собой команды Кейптаун Сперз и Полокване Сити. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Кейптаун Сперз

Команда с самого дна турнирной таблицы Премьер-лиги ЮАР, сейчас Кейптаун занимает последнее место. В активе этого коллектива всего 15 очков после 25 матчей. Отрыве от 15 места сейчас составляет пять очков, а от 14 строчки еще больше - 11 баллов. Да, Кейптаун имеет один матч в запасе, но он не очень поможет Кейптаун Сперз, им нужно демонстрировать невероятную игру и надеяться на то, что соперники также начнут ошибаться. Однако, в последних пяти матчах ситуация у Сперз не очень хорошая: всего одна победа и четыре поражения.

Полокван Сити

Коллектив также из нижней части турнирной таблицы, но не в такой сложной ситуации, как Кейптаун Сперз. Сейчас у команды Полокване 30 очков в 25 матчах и 12 строчка. В случае победы в этой игре, они могут подняться на несколько позиций вверх, отставание от восьмого места как раз три пункта. Что касается отрыва от зоны вылета, то здесь тоже все довольно неплохо. Полокване Сити имеет запас в десять очков от 15 баллов. Тем не менее, в последних пяти матчах команда не показывает достойных результатов. Полокване ни разу не победили, трижды сыграли вничью и дважды проиграли. Более того, в последнем туре они потерпели разгромное поражение со счетом 0:5.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге нынешнего сезона Премьер-лиги ЮАР Полокване Сити одержал убедительную победу со счетом 3:1.

Полокване Сити не может одержать победу в пяти последних матчах. Что касается Кейптаун Сперз, то они в прошлом туре переварили серию без побед, которая состояла из шести игр.

Кейптаун Сити в последних семи матчах забивает один гол или меньше.

Кейптаун Сперз – Полокван Сити прогноз

У обеих команд сейчас не лучшая игровая форма. И Кейптаун Сперз, и Полокване Сити демонстрируют крайне нестабильные результаты, поэтому этот матч важен для обеих, ведь точно команды захотят прервать такую серию. Как по мне, матч пройдет в равной борьбе и не будет очень готовым. Моя ставка - тотал матча меньше 2,5 с коэффициентом 1,51.

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