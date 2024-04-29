Ричардс Бэй – АмаЗулу прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 1,5 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В еще одном матче 27 тура Премьер-лиги ЮАР Ричардс Бэй на своем поле примет АмаЗулу. Игра должна состояться во вторник, 30 апреля, и начнется в 19:30 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Ричардс Бэй

Коллектив, который идет внизу турнирной таблицы, сейчас занимают предпоследнее место. В активе Ричардс Бэй 20 очков после 25 туров Премьер-лиги ЮАР. Отрыв от последнего места сейчас пять очков, что касается отставания от 14 строчки, то сейчас оно составляет шесть баллов. Таким образом, что выбраться из плей-офф зоны вылета, нужно набирать очки, шансы на это еще есть, ведь до конца чемпионата остается четыре матча. В случае успешного завершения и ошибок соперников, можно выбраться подняться выше. Что касается результатов в последних пяти матчах, то они довольно нестабильны, ведь Ричардс Бэй одержал две победы и три раза проиграл.

АмаЗулу

Команда на несколько позиций выше Ричардс Бэй. АмаЗулу на 11 месте в турнирной таблице, имеют в активе 31 балл после 25 матчей. Несмотря на такую позицию, АмаЗулу может подняться выше на несколько позиций. В случае победы в этой игре, команда поднимется на восьмое место. Что касается отрыва от зоны вылета, то оно составляет 11 баллов, если АмаЗулу выиграет в этой игре, то уж точно не вылетит опустится в зону вылета. Что касается игровой формы, то в последних матчах результаты не очень стабильные: два раза выиграли, два раза проиграли и раз сыграли вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге нынешнего сезона Премьер-лиги ЮАР АмаЗулу на своем поле сыграл вничью с Ричардс Бэй.

Ричардс Бэй забивает один гол или меньше в последних девяти матчах.

В турнире команда Ричардс Бэй в среднем забивает 0.7 голов за игру, пропускает 1.3. АмаЗулу забивает 0,8, пропускает 1.

Ричардс Бэй – АмаЗулу прогноз

И для Ричардс Бэй, и для АмаЗулу этот матч очень важен. По моему мнению, эта игра получится напряженной, ведь обе команды не хотят проигрывать. Готов поставить на то, что игра будет голевой. Моя ставка - тотал матча больше 1,5 с коэффициентом 1,6.

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