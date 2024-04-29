EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Эстудиантес – Бока Хуниорс прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Эстудиантес – Бока Хуниорс прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Эстудиантес - Бока Хуниорс прогноз Фото: bocajuniors.com.ar / Автор неизвестен
Эстудиантес Эстудиантес
Кубок Профессиональной лиги Аргентины Вчера, 19:00 Эстудиантес - Бока Хуниорс
Завершен
1 : 1
Пенальти
3 : 1
Аргентина,
Бока Хуниорс Бока Хуниорс
Edwin Cetre
76’ (П)
41’
Мигель Мерентиэль
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная сетка Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.76
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В среду в Кордобе на арене "Estadio Mario Alberto Kempes" состоится полуфинальный поединок Кубка Диего Марадоны в котором Эстудиантес сыграет с Бока Хуниорс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Эстудиантес

"Крысоловы" финишировали на второй строчке в турнирной таблице, набрав в 14-ти поединках 27 очков. Лидеру в лице Годой Крус команда Абеля Бальбо уступила всего два очка, хотя и сделала всё от себя возможное, чтобы догнать соперника. Так, в последних трёх поединках чемпионата Эстудиантес оформил три победы кряду над Сентраль Кордоба (5:0), Бока Хуниорс (1:0) и Ланусом (2:1).

В четвертьфинале турнира "крысоловы" уверенно разобрались с Барракас Сентраль, оформив победу со счётом 3:0. Отметим также, что к матчу против Бока Хуниорс подопечные Абеля Бальбо подходят после домашнего поражения со счётом 0:1 от Гремиу в рамках Кубка Либертадорес. По итогам трёх сыгранных туров "крысоловы" занимают третье место в турнирной таблице, уступая Стронгесту по разнице голов.

Бока Хуниорс

"Сине-золотые" заняли четвёртое место в регулярном розыгрыше Кубка Диего Марадоны. В 14-ти матчах команда набрала 25 баллов, опередив на одно очко Расинг. При этом Бока Хуниорс выиграл четыре матча из пяти последних, благодаря чему и пробился в плей-офф турнира. В частности, в последнем туре был обыгран лидер Годой Крус со счётом 1:0.

В четвертьфинале турнира "Генуэзцы" на выезде со счётом 3:2 обыграли Ривер Плейт, причём пропустила команда Диего Мартинеса первой уже на 10-й минуте матча. К полуфинальному матчу против Эступдиантеса команда подходит после поражения от Форталезы со счётом 2:4 в Южноамериканском кубке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне команды провели три матча и в двух из них сильнее был Эстудиантес – 3:2 в Кубке Аргентины и 1:0 в домашнем матче в рамках Кубка Диего Марадоны
  • Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Лишь в одном матче из 4-х последних в этом противостоянии забивали обе команды

Эстудиантес – Бока Хуниорс прогноз

Матч состоится на нейтральном поле и это во многом объясняет тот факт, что букмекеры отдают небольшое преимущество Бока Хуниорс. Победу «Сине-золотых» оценивают коэффициентом 2.53, а проход в финал – 1.78. Наша ставка «Победа Бока Хуниорс с форой (0)» с коэффициентом 1.76.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.76
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Бостон Селтикс - Майами Хит прогноз НБА Сегодня, 19:30 Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Бостон Селтикс Коэф.: 1.71 Майами Хит Рекомендуем 1хБет
Универсидад Католика - Барселона прогноз Серия А Эквадор Сегодня, 20:00 Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Универсидад Католика Коэф.: 1.67 Барселона Сделать ставку 1хБет
Монтеррей - Коламбус Крю прогноз Лига чемпионов КОНКАКАФ Сегодня, 22:15 Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Монтеррей Коэф.: 1.6 Коламбус Крю Сделать ставку 1хБет
Погонь Шецин - Висла Краков прогноз Кубок Польши 02 мая 2024, 10:00 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Погонь Шецин Коэф.: 1.77 Висла Краков Рекомендуем Мелбет
Олимпиакос - Барселона прогноз Евролига 02 мая 2024, 11:45 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Олимпиакос Коэф.: 1.62 Барселона Сделать ставку Лайнбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:43 Стала известна первая полуфинальная пара теннисного турнира в Мадриде Новости футбола Сегодня, 17:24 Ударное выступление Санчо. Оценки игрков за матч Боруссия Дортмунд - ПСЖ Новости снукера Сегодня, 17:15 Падение титанов. O'Салливан и остальные топ-10 покинули ЧМ по снукеру до полуфиналов Новости футбола Сегодня, 16:57 Боруссия Дортмунд забирает у ПСЖ первый матч полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Новости снукера Сегодня, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости футбола Сегодня, 16:45 Марсель - Аталанта: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Новости баскетбола Сегодня, 16:44 Плей-офф Евролиги: определился первый участник финала четырех Новости футбола Сегодня, 16:20 Защитник ПСЖ не смог продолжить матч с Боруссией из-за травмы Новости футбола Сегодня, 15:59 Дубль Роналду помог выйти Ан-Насру в финал Кубка Саудовской Аравии Новости тенниса Сегодня, 15:53 Определилась вторая полуфинальная пара теннисного турнира WTA1000 в Мадриде
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Баскетбол 02 мая 2024 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Замалек – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 Футбол 02 мая 2024 Модерн Фьюче – Аль-Гаиш прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Челси – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года от Сергея Коваля