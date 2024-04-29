Эстудиантес – Бока Хуниорс прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.76 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В среду в Кордобе на арене "Estadio Mario Alberto Kempes" состоится полуфинальный поединок Кубка Диего Марадоны в котором Эстудиантес сыграет с Бока Хуниорс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Эстудиантес

"Крысоловы" финишировали на второй строчке в турнирной таблице, набрав в 14-ти поединках 27 очков. Лидеру в лице Годой Крус команда Абеля Бальбо уступила всего два очка, хотя и сделала всё от себя возможное, чтобы догнать соперника. Так, в последних трёх поединках чемпионата Эстудиантес оформил три победы кряду над Сентраль Кордоба (5:0), Бока Хуниорс (1:0) и Ланусом (2:1).

В четвертьфинале турнира "крысоловы" уверенно разобрались с Барракас Сентраль, оформив победу со счётом 3:0. Отметим также, что к матчу против Бока Хуниорс подопечные Абеля Бальбо подходят после домашнего поражения со счётом 0:1 от Гремиу в рамках Кубка Либертадорес. По итогам трёх сыгранных туров "крысоловы" занимают третье место в турнирной таблице, уступая Стронгесту по разнице голов.

Бока Хуниорс

"Сине-золотые" заняли четвёртое место в регулярном розыгрыше Кубка Диего Марадоны. В 14-ти матчах команда набрала 25 баллов, опередив на одно очко Расинг. При этом Бока Хуниорс выиграл четыре матча из пяти последних, благодаря чему и пробился в плей-офф турнира. В частности, в последнем туре был обыгран лидер Годой Крус со счётом 1:0.

В четвертьфинале турнира "Генуэзцы" на выезде со счётом 3:2 обыграли Ривер Плейт, причём пропустила команда Диего Мартинеса первой уже на 10-й минуте матча. К полуфинальному матчу против Эступдиантеса команда подходит после поражения от Форталезы со счётом 2:4 в Южноамериканском кубке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне команды провели три матча и в двух из них сильнее был Эстудиантес – 3:2 в Кубке Аргентины и 1:0 в домашнем матче в рамках Кубка Диего Марадоны

Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Лишь в одном матче из 4-х последних в этом противостоянии забивали обе команды

Эстудиантес – Бока Хуниорс прогноз

Матч состоится на нейтральном поле и это во многом объясняет тот факт, что букмекеры отдают небольшое преимущество Бока Хуниорс. Победу «Сине-золотых» оценивают коэффициентом 2.53, а проход в финал – 1.78. Наша ставка «Победа Бока Хуниорс с форой (0)» с коэффициентом 1.76.

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