Сентрал Кост Маринерс – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года
Перенесённый матч 25-го тура австралийской А-Лиги будет сыгран в среду в Госфорде, где местный Сентрал Кост Маринерс примет Аделаиду Юнайтед. Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.
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Сентрал Кост Маринерс
"Моряки" уверенно выглядят в текущем сезоне, причём как в родном чемпионате так и на международной арене. В частности, буквально на прошлой неделе Сентрал Кост Маринерс разгромил в родных стенах Абдиш-Ату со счётом 3:0 в рамках полуфинальной стадии Кубка АФК. В чемпионате Сентрал Кост занимает вторую строчку.
В 26-ти матчах команда набрала 52 очка и имеет отличный шанс занять первое место в турнирной таблице. Сейчас Веллингтон Феникс опережает "Моряков" на одно очко, однако у Сентрал Кост Маринерс есть матч против Аделаиды в запасе. В последнем матче в рамках А-Лиги подопечные Марка Джексона на выезде со счётом 3:1 обыграли Ньюкасл Джетс и эта победа стала четвёртой кряду для команды в чемпионате.
Аделаида Юнайтед
«Красные» вели борьбу за попадание в первую шестёрку в турнирной таблице австралийской А-Лиги, однако в итоге финишировали лишь на восьмой строчке. Да, у Аделаиды ещё есть матч против Сентрал Кост Маринерс в запасе, однако даже в случае победы итоговое место не изменится. От шестой строчки отставание составляет семь баллов.
Ключевыми для команды Карла Верта стало домашнее поражение от Макартура со счётом 1:2 и выездная ничья 3:3 с Уэстерн Юнайтед. В последнем матче в рамках А-Лиги "красные" на выезде со счётом 4:3 обыграли Брисбен Роар, причём пропустили в том матче первыми как раз гости.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В текущем сезоне команды в двух очных поединках оформили крупные победы, причём «моряки» разгромили Аделаиду Юнайтед в начале февраля на выезде со счётом 4:0
- Вот уже в трёх матчах кряду забивает только одна из команд
- Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в 4-х поединках из пяти
Сентрал Кост Маринерс – Аделаида Юнайтед прогноз
«Моряки» явный фаворит в этом противостоянии. Мало того, что они играют дома, так ещё и мотивированы в отличие от соперника. Наша ставка «Победа Сентрал Кост Маринерс» с коэффициентом 1.75.
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