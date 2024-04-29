EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Сентрал Кост Маринерс – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Сентрал Кост Маринерс – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед прогноз Фото: ccmariners.com.au / Автор неизвестен
Централ Кост Маринерс Централ Кост Маринерс
А-лига Австралия Сегодня, 05:00 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед
Завершен
2 : 0
Австралия, Gosford, Central Coast Stadium
Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед
Jacob Farrell
36’
Maximilien Balard
76’
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Централ Кост Маринерс
Коэф.: 1.75
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Перенесённый матч 25-го тура австралийской А-Лиги будет сыгран в среду в Госфорде, где местный Сентрал Кост Маринерс примет Аделаиду Юнайтед. Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Сентрал Кост Маринерс

"Моряки" уверенно выглядят в текущем сезоне, причём как в родном чемпионате так и на международной арене. В частности, буквально на прошлой неделе Сентрал Кост Маринерс разгромил в родных стенах Абдиш-Ату со счётом 3:0 в рамках полуфинальной стадии Кубка АФК. В чемпионате Сентрал Кост занимает вторую строчку.

В 26-ти матчах команда набрала 52 очка и имеет отличный шанс занять первое место в турнирной таблице. Сейчас Веллингтон Феникс опережает "Моряков" на одно очко, однако у Сентрал Кост Маринерс есть матч против Аделаиды в запасе. В последнем матче в рамках А-Лиги подопечные Марка Джексона на выезде со счётом 3:1 обыграли Ньюкасл Джетс и эта победа стала четвёртой кряду для команды в чемпионате.

Аделаида Юнайтед

«Красные» вели борьбу за попадание в первую шестёрку в турнирной таблице австралийской А-Лиги, однако в итоге финишировали лишь на восьмой строчке. Да, у Аделаиды ещё есть матч против Сентрал Кост Маринерс в запасе, однако даже в случае победы итоговое место не изменится. От шестой строчки отставание составляет семь баллов.

Ключевыми для команды Карла Верта стало домашнее поражение от Макартура со счётом 1:2 и выездная ничья 3:3 с Уэстерн Юнайтед. В последнем матче в рамках А-Лиги "красные" на выезде со счётом 4:3 обыграли Брисбен Роар, причём пропустили в том матче первыми как раз гости.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне команды в двух очных поединках оформили крупные победы, причём «моряки» разгромили Аделаиду Юнайтед в начале февраля на выезде со счётом 4:0
  • Вот уже в трёх матчах кряду забивает только одна из команд
  • Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в 4-х поединках из пяти

Сентрал Кост Маринерс – Аделаида Юнайтед прогноз

«Моряки» явный фаворит в этом противостоянии. Мало того, что они играют дома, так ещё и мотивированы в отличие от соперника. Наша ставка «Победа Сентрал Кост Маринерс» с коэффициентом 1.75.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Централ Кост Маринерс
Коэф.: 1.75
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Бостон Селтикс - Майами Хит прогноз НБА Сегодня, 19:30 Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Бостон Селтикс Коэф.: 1.71 Майами Хит Рекомендуем 1хБет
Универсидад Католика - Барселона прогноз Серия А Эквадор Сегодня, 20:00 Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Универсидад Католика Коэф.: 1.67 Барселона Сделать ставку 1хБет
Монтеррей - Коламбус Крю прогноз Лига чемпионов КОНКАКАФ Сегодня, 22:15 Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Монтеррей Коэф.: 1.6 Коламбус Крю Сделать ставку 1хБет
Погонь Шецин - Висла Краков прогноз Кубок Польши 02 мая 2024, 10:00 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Погонь Шецин Коэф.: 1.77 Висла Краков Рекомендуем Мелбет
Олимпиакос - Барселона прогноз Евролига 02 мая 2024, 11:45 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Олимпиакос Коэф.: 1.62 Барселона Сделать ставку Лайнбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:43 Стала известна первая полуфинальная пара теннисного турнира в Мадриде Новости футбола Сегодня, 17:24 Ударное выступление Санчо. Оценки игрков за матч Боруссия Дортмунд - ПСЖ Новости снукера Сегодня, 17:15 Падение титанов. O'Салливан и остальные топ-10 покинули ЧМ по снукеру до полуфиналов Новости футбола Сегодня, 16:57 Боруссия Дортмунд забирает у ПСЖ первый матч полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Новости снукера Сегодня, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости футбола Сегодня, 16:45 Марсель - Аталанта: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Новости баскетбола Сегодня, 16:44 Плей-офф Евролиги: определился первый участник финала четырех Новости футбола Сегодня, 16:20 Защитник ПСЖ не смог продолжить матч с Боруссией из-за травмы Новости футбола Сегодня, 15:59 Дубль Роналду помог выйти Ан-Насру в финал Кубка Саудовской Аравии Новости тенниса Сегодня, 15:53 Определилась вторая полуфинальная пара теннисного турнира WTA1000 в Мадриде
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Баскетбол 02 мая 2024 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Замалек – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 Футбол 02 мая 2024 Модерн Фьюче – Аль-Гаиш прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Челси – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года от Сергея Коваля