Ман Юнайтед готов побороться со своими соседями за защитника Вулверхэмптона

Ни для кого не секрет, что Манчестер Юнайтед в нынешнем сезоне сталкивается со значительными проблемами в линии обороны, и их на «Олд Траффорд» намерены решить приглашением защитника Вулверхэмптона.

Как сообщает Football 365, «красные дьяволы» определили игрока левого фланга обороны Райана Аит-Нури своим приоритетным вариантом для усиления данной части поля. Правда, за 22-игрока ещё нужно будет побороться.

Ранее сообщалось о том, что за Аит-Нури следят Арсенал и Ливерпуль, но подчеркивалось, что более вероятным вариантом будет переезд защитника в Манчестер Сити благодаря теплым отношениям клуба с агентом алжирца Жорже Мендешом. Также известно, что Вулверхэмптон оценивает Аит-Нури в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ защитник провел 38 матчей за «волков», в которых забил три гола и отдал два ассиста.