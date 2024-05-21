Уоррен подтвердил реванш между Фьюри и Усиком в октябре
Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил проведение реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком осенью.
Представитель британца сказал журналисту Майклу Бенсону, что он уже начинает заниматься организацией второго боя между боксерами, который состоится в октябре в Саудовской Аравии.
Напомним, 18 мая аздельным решением судей украинец Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри и стал обладателем поясов по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO.
В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун: британца от падения на ринг спасли только канаты и угол. Осенью боксеры должны провести повторный бой. Украинец согласился на реванш сразу после поединка в Эр-Рияде.
Ранее сообщалось, что боксеры получат гораздо меньшие гонорары за первый бой, чем планировалось изначально.