Уоррен подтвердил реванш между Фьюри и Усиком в октябре

Промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил проведение реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком осенью.

Представитель британца сказал журналисту Майклу Бенсону, что он уже начинает заниматься организацией второго боя между боксерами, который состоится в октябре в Саудовской Аравии.

‼️ Tyson Fury has now confirmed that he will take the Oleksandr Usyk rematch next, Frank Warren has revealed. He said they will push ahead with plans for the second fight to take place in October in Saudi Arabia. [@talkSPORT] pic.twitter.com/3Yrka57YxU — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 21, 2024

Напомним, 18 мая аздельным решением судей украинец Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри и стал обладателем поясов по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO.