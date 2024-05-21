56 ударов. В Израиле пробили самую длительную серию послематчевых пенальти в истории футбола
Новости футбола Вчера, 09:49Кирилл Романенко эксперт Dailysports
Скриншот из трансляции
В полуфинале плей-офф за выход во вторую лигу чемпионата Израиля между клубами Димона и Беитар Шимшон пробили самую длительную серию пенальти в истории профессионального футбола.
Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 2:2, из-за чего победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти. В “лотерее” на двоих команды нанесли суммарно 56 ударов. Победу со счетом 23:22 одержала Димона.
Предыдущий рекорд был установлен в марте 2022 года, когда Вашингтон обыграл Бедлингтона в Мемориальном кубке на северо-востоке Англии - 54 пробитых пенальти.
К слову, мы сообщали, что о восстановлении вратаря Реала Мадрида Тибо Куртуа от травмы снимут документальный сериал.
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