56 ударов. В Израиле пробили самую длительную серию послематчевых пенальти в истории футбола

В полуфинале плей-офф за выход во вторую лигу чемпионата Израиля между клубами Димона и Беитар Шимшон пробили самую длительную серию пенальти в истории профессионального футбола.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 2:2, из-за чего победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти. В “лотерее” на двоих команды нанесли суммарно 56 ударов. Победу со счетом 23:22 одержала Димона.

A new world record was set tonight in Israel. M.S. Dimona beat Shimshon Tel Aviv 23:22 in a penalty shootout in the third league playoff semifinal. In the historic duel, 56 penalties were kicked, more than the 54 penalties kicked in March 2022, when Washington beat Bedlington in… pic.twitter.com/U2v7DikKT6 — Sport5 (@sport5il) May 21, 2024

Предыдущий рекорд был установлен в марте 2022 года, когда Вашингтон обыграл Бедлингтона в Мемориальном кубке на северо-востоке Англии - 54 пробитых пенальти.

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