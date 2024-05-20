Катандзаро – Кремонезе прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.83 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

21 мая, свою вторую встречу в рамках плей-офф Серии В проведут Катандзаро – Кремонезе. Прогноз на матч этих соперников составлен экспертамиDailysports.

Катандзаро

«Южные орлы» имеют опыт выступлений в элите, хоть клуб и провел в сильнейшем дивизионе мало сезонов, да и давно это было. Катандзаро финишировал пятым в текущем сезоне Серии В, что и позволило попасть в плей-офф. Команда немного смазала концовку чемпионата, одержав всего одну победу в пяти противостояниях.

Борьбу в стыковых встречах пришлось начать со стадии четвертьфинала, где дома против Брешии удалось сравнять счет только на 90+6 минуте, а потом смогли вырвать победу в овертайме – 4:2.

Кремонезе

Поскольку Кремонезе вылетел из элиты итальянского футбола только в прошлом сезоне, клуб сразу же попытался вернуться назад. В чемпионате команда играла неплохо, но финишировала четвертой, чего не хватило для прямого попадания в Серию А, но остается запасной вариант.

Благодаря высокой позиции клуб начинает борьбу с полуфинальной стадии, но теперь нет никакого значения, как играли соперники в чемпионате. Кремонезе запомнился тем, что пропустил меньше всех в Серии В, с такой надежной обороной можно многого добиться, главное не забывать об атаке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

За два матча в этом сезоне соперники умудрились ни разу не забить, расписав две нулевые ничьи.

Катандзаро не впечатлял на своем поле в чемпионате, одержав 9 побед, при 6 поражениях и четырех ничьих.

Кремонезе был второй командой Серии В по набранным очкам в гостях, 10 побед, 5 ничьих и четыре поражения.

Катандзаро – Кремонезе Прогноз

Если изначально у соперников были практически равные шансы на успех, сейчас небольшой перевес отдают гостям. В таком сложном матче соперники не будут рисковать, ведь это первая встреча, впереди еще ответная игра. Считаем проходимой здесь ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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