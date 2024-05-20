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Катандзаро – Кремонезе прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Чатандзаро - Кремонезе прогноз Фото: https://www.uscatanzaro1929.com/ Автор - неизвестен
Чатандзаро Чатандзаро
Серия B Италия Вчера, 14:30 Чатандзаро - Кремонезе
Завершен
2 : 2
Италия, Lecce, Стадио Виа дель Маре
Кремонезе Кремонезе
Tommaso Biasci
51’
Энрико Бриньола
68’
14’
Фрэнк Цаджут
50’
Даниел Киофани
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.83
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100$
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21 мая, свою вторую встречу в рамках плей-офф Серии В проведут Катандзаро – Кремонезе. Прогноз на матч этих соперников составлен экспертамиDailysports.

Катандзаро

«Южные орлы» имеют опыт выступлений в элите, хоть клуб и провел в сильнейшем дивизионе мало сезонов, да и давно это было. Катандзаро финишировал пятым в текущем сезоне Серии В, что и позволило попасть в плей-офф. Команда немного смазала концовку чемпионата, одержав всего одну победу в пяти противостояниях.

Борьбу в стыковых встречах пришлось начать со стадии четвертьфинала, где дома против Брешии удалось сравнять счет только на 90+6 минуте, а потом смогли вырвать победу в овертайме – 4:2.

Кремонезе

Поскольку Кремонезе вылетел из элиты итальянского футбола только в прошлом сезоне, клуб сразу же попытался вернуться назад. В чемпионате команда играла неплохо, но финишировала четвертой, чего не хватило для прямого попадания в Серию А, но остается запасной вариант.

Благодаря высокой позиции клуб начинает борьбу с полуфинальной стадии, но теперь нет никакого значения, как играли соперники в чемпионате. Кремонезе запомнился тем, что пропустил меньше всех в Серии В, с такой надежной обороной можно многого добиться, главное не забывать об атаке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • За два матча в этом сезоне соперники умудрились ни разу не забить, расписав две нулевые ничьи.
  • Катандзаро не впечатлял на своем поле в чемпионате, одержав 9 побед, при 6 поражениях и четырех ничьих.
  • Кремонезе был второй командой Серии В по набранным очкам в гостях, 10 побед, 5 ничьих и четыре поражения.

Катандзаро – Кремонезе Прогноз

Если изначально у соперников были практически равные шансы на успех, сейчас небольшой перевес отдают гостям. В таком сложном матче соперники не будут рисковать, ведь это первая встреча, впереди еще ответная игра. Считаем проходимой здесь ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.83
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