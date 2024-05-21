О восстановлении Куртуа от травмы выпустят документальный сериал

Разрыв крестоподобных связок колена – одна из самых тяжелых и распространенных травм в футболе. Восстановление от нее, как правило, длится не менее 9 месяцев, а иногда затягивается и на более длительный срок.

Именно из-за этой травмы практически весь сезон пропустил легендарный голкипер Реала Мадрид Тибо Куртуа.

Как сообщает The Athletic, летом болельщики смогут увидеть все этапы восстановления, через который проходит футболист, получивший такую травму. На платформе Amazon Prime выйдет целый документальный фильм о восстановлении Куртуа и возвращении на поле.

После своей травмы Куртуа уже сыграл три матча в этом сезоне Ла Лиги, в которых не пропустил ни одного гола. Ожидается, что именно бельгиец сыграет в финале Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд 1 июня, а не Андрей Лунин, который был основным на протяжение всего плей-офф турнира.