Нью-Йорк Никс – Филадельфия Сиксерс прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 200,5 Коэф.: 1.72 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Уже известны имена некоторых четвертьфиналистов плей-офф НБА, хотя большинство клубов еще сражаются в первом круге.Эксперты Dailysports предлагают свою вариант прогноза на противостояние Нью-Йорк Никс – Филадельфия Сиксерс.

Нью-Йорк Никс

В регулярном чемпионате Никс финишировали вторыми на Востоке, поэтому самого факта выхода в плей-офф команде явно недостаточно. Команда не сбавила обороты и в стыковых встречах, где находится в шаге от победы в серии. Отлично себя проявляет Джейлен Брансон, в последнем матче он набрал 47 очков, причем вся команда вместе набрала 97 баллов.

У команды целых пять кадровых потерь перед этим противостоянием, еще три месяца назад выбыл Джулиус Рэндл, он был важным игроком, но пока неплохо обходятся и без него.

Филадельфия Сиксерс

У Филадельфии есть хороший состав, с которым можно ставить высокие цели, но в плей-офф команда иногда теряется. Яркий пример серия против Никс, где соперник выглядит более собрано. Не поворачивается язык сказать, что Сиксерс играют плохо, ведь они трижды уступили в серии, причем разница в счете не была выше 7 очков.

Если команда не хочет завершать сезон, нужно побеждать в гостях, на знаменитой арене Madison Square Garden, а это задачка «со звездочкой». Перед этой встречей у команды одна потеря, но Ковингтон далеко не ключевой игрок, поэтому все лидеры находятся в строю, стоит только показать свой лучший баскетбол.

Интересные факты о матче и история личных встреч

По итогам четырех встреч, счет 3:1 в пользу Никс, хотя списывать со счетов Филадельфию пока рано.

Нью-Йорк в этом сезоне одержал 29 побед в 43 встречах.

У Филадельфии в гостях 22 победы при 21 поражении.

Нью-Йорк Никс – Филадельфия Сиксерс Прогноз

В этой паре еще есть интрига, так как Филадельфия еще способна вернуться в борьбу. У Никс есть отличный шанс все закончить здесь и сейчас, пока ребята из Нью-Йорка не проигрывали на своем паркете в плей-офф, и считаются небольшими фаворитами в предстоящей битве. Мы поставим здесь на тотал больше 200,5 очков, в трех играх серии из четырех эта ставка заходила.

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