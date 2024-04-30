Не Бавария. Генеральный директор Байера назвал главного конкурента на следующий сезон

Байер Леверкузен досрочно стал новым чемпионом Германии в этом сезоне, и уже начинает оценивать свои перспективы на следующий сезон.

В интервью Sky Sports генеральный директор Байера Фернандо Карро удивил заявлением, что главным конкурентом своей команды в следующем сезоне он видит не Баварию.

"Я бы сказал, что мы должны быть среди фаворитов, потому что хотим усилить команду. Но я думаю Лейпциг может быть очень сильным, если они сохранят ключевых игроков. Если мне надо выбрать между Лейпцигом и Баварией, я выбрал бы Лейпциг как основного нашего конкурента".

Напомним, Байер в этом сезоне еще не проиграл ни одного матча во всех турнирах. В полуфинале Лиги Европы он сыграет против Ромы, а в финале Кубка Германии встретится с Кайзерслаутерном.