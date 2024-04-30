Не обошлось без проблем. Ига Свёнтек прошла в полуфинал турнира в Мадриде

Во вторник, 30 апреля, первая ракетка мира Ига Свёнтек встретилась в четвертьфинале с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад Майя.

Не смотря на то, что польская теннисистка считалась явной фавориткой, матч сложился для неё непросто. Ига уступила в первом сете со счётом 4:6, однако в дальнейшем она реабилитировалась сполна. Свьонтек разгромила во втором сете Хаддад Майя со счетом 6:0.

Бразильская теннисистка уже не смогла остановить первую ракетку мира. Она забрала только два гейма в третьем сете, который завершился при счете - 2:6. Свьонтек, не без проблем, но выходит в полуфинал турнира в Мадриде. Где сыграет против победительницы пары Киз - Жабер.

True grit ✊@iga_swiatek is through to another #MMOPEN semifinal with a comeback victory over Haddad Maia! pic.twitter.com/Go5ubC4hdZ — wta (@WTA) April 30, 2024

WTA1000 в Мадриде. Четвертьфинал

Свьонтек - Хаддад Майя - 2:1 (4:6, 6:0, 6:2)