Официально. Тьяго Силва покинет Челси по завершению сезона

Центральный защитник Челси Тьяго Силва объявил, что покинет Челси по завершению сезона 2023-24.

На официальных страницах Челси опубликовали видео, где легендарный футболист объявил, что покинет лондонскую команду после четырех лет в клубе.

Four years, countless memories.



A message from Thiago Silva… pic.twitter.com/f2YbB4GMXY — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 29, 2024

Напомним, что 28 августа 2020 года Силва перешел в Челси, подписав контракт с клубом до конца сезона 2020/21 с возможностью продления на год. 23 сентября 2020 года он дебютировал за Синих в матче третьего раунда Кубка футбольной лиги против Барнсли. Через три дня он провел первый матч в Премьер-лиге против Вест Бромвич Альбион.

3 января 2022 года Силва продлил контракт с Челси до конца сезона 2022/23. 11 октября он провел свой сотый матч в Лиге чемпионов УЕФА. 10 февраля 2023 года Сильва снова продлил контракт, увеличив срок пребывания в команде до конца сезона 2023/24.

Также, 28 мая 2023 года, перед заключительным матчем чемпионата с Ньюкасл Юнайтед, Силва был признан лучшим игроком сезона в клубе.

За свою карьеру в Челси Тьяго Силва выиграл Лигу Чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат Мира. Он провел 151 матч и забил девять голов.