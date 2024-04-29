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Главная Прогнозы Бавария – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года от Сергея Коваля

Бавария – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года от Сергея Коваля

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Бавария - Реал Мадрид прогноз Фото: https://www.thestatesman.com/ Автор неизвестен
Бавария Бавария
Лига Чемпионов Вчера, 15:00 Бавария - Реал Мадрид
Завершен
2 : 2
Международные, Munich, Альянц Арена
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лерой Сане
53’
Гарри Кейн
57’ (П)
24’ 83’ (П)
Винисиус Жуниор
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.69
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100%
1хБет 5.00
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30 апреля состоится первая полуфинальная битва Бавария и Реала в Лиге Чемпионов. Эксперты Dailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на это событие.

Бавария

Мюнхенский клуб откровенно провалился на внутренней арене, в Бундеслиге команда вторая и уже проиграла чемпионскую гонку Байеру, национальный кубок тоже не удалось выиграть. Баварцы играют нестабильно, хотя это не касается Лиги Чемпионов, где удалось дойти до полуфинала, но вериться с трудом, что подопечные Тухеля смогут пройти такой уверенный и сильный Реал. В последнем туре чемпионата удалось обыграть дома Айнтрахт – 2:1, дубль на счету Кейна.

У немецкого гранда сильный состав, есть большой опыт, а вот с организованностью и концентрацией есть проблемы. Только выигрыш Лиги Чемпионов может спасти такой сезон.

Реал Мадрид

У королевского клуба все хорошо, Примеры практически выиграли, вот-вот команда досрочно оформит чемпионство. В последнем туре подопечные Анчелотти даже не оптимальным составом смогли обыграть в гостях Реал Сосьедад со счетом 1:0. Чтоб оформить титул, достаточно набрать 4 очка в пяти турах, простое задание для «сливочных».

Конечно, Реал снова хочет выиграть Лигу Чемпионов, тем более, после того как в четвертьфинале выбили из борьбы сам Манчестер Сити в серии пенальти. У мадридцев сейчас идеальный сплав опыта, молодости и мастерства.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У соперников огромная история очных противостояний, последний раз они пересекались в 2018-м году, тогда это был тоже финал Лиги Чемпионов, Реал выиграл 2:1 в гостях, а дома сыграл 2:2.
  • Мадридцы не проигрывают в основное время с сентября прошлого года, было поражение в Кубе Испании, в январе, но тогда Атлетико забил решающие мячи в овертайме.
  • Бавария проиграла только один матч в текущем сезоне Лиги Чемпионов.

Бавария – Реал Мадрид Прогноз

Фаворита в этой паре букмекеры не выделяют, Реал проводит этот сезон лучше, но Бавария всегда опасна, и может показать футбол топ-уровня. Есть подозрение, что команды смогут порадовать результативной игрой. Считаем перспективной ставку на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.69
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