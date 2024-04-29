Бавария – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года от Сергея Коваля

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.69 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

30 апреля состоится первая полуфинальная битва Бавария и Реала в Лиге Чемпионов. Эксперты Dailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на это событие.

Бавария

Мюнхенский клуб откровенно провалился на внутренней арене, в Бундеслиге команда вторая и уже проиграла чемпионскую гонку Байеру, национальный кубок тоже не удалось выиграть. Баварцы играют нестабильно, хотя это не касается Лиги Чемпионов, где удалось дойти до полуфинала, но вериться с трудом, что подопечные Тухеля смогут пройти такой уверенный и сильный Реал. В последнем туре чемпионата удалось обыграть дома Айнтрахт – 2:1, дубль на счету Кейна.

У немецкого гранда сильный состав, есть большой опыт, а вот с организованностью и концентрацией есть проблемы. Только выигрыш Лиги Чемпионов может спасти такой сезон.

Реал Мадрид

У королевского клуба все хорошо, Примеры практически выиграли, вот-вот команда досрочно оформит чемпионство. В последнем туре подопечные Анчелотти даже не оптимальным составом смогли обыграть в гостях Реал Сосьедад со счетом 1:0. Чтоб оформить титул, достаточно набрать 4 очка в пяти турах, простое задание для «сливочных».

Конечно, Реал снова хочет выиграть Лигу Чемпионов, тем более, после того как в четвертьфинале выбили из борьбы сам Манчестер Сити в серии пенальти. У мадридцев сейчас идеальный сплав опыта, молодости и мастерства.

Интересные факты о матче и история личных встреч

У соперников огромная история очных противостояний, последний раз они пересекались в 2018-м году, тогда это был тоже финал Лиги Чемпионов, Реал выиграл 2:1 в гостях, а дома сыграл 2:2.

Мадридцы не проигрывают в основное время с сентября прошлого года, было поражение в Кубе Испании, в январе, но тогда Атлетико забил решающие мячи в овертайме.

Бавария проиграла только один матч в текущем сезоне Лиги Чемпионов.

Бавария – Реал Мадрид Прогноз

Фаворита в этой паре букмекеры не выделяют, Реал проводит этот сезон лучше, но Бавария всегда опасна, и может показать футбол топ-уровня. Есть подозрение, что команды смогут порадовать результативной игрой. Считаем перспективной ставку на тотал больше 2,5 голов.

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