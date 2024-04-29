EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Лейкерс прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Лейкерс прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс прогноз Фото: https://www.cpr.org/ Автор - Mark J. Terrill
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
НБА 29 апр 2024, 22:00 Денвер Наггетс - Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер , Ball Arena
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Прогноз на матч П1(-5,5)
Коэф.: 1.71
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Плей-офф НБА в самом разгаре, скоро могут определиться первые победители стартовых серий. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на матч Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Лейкерс.

Денвер Наггетс

Пока все хорошо складывается для действующих чемпионов, они стали вторыми в регулярном чемпионате, отстали от первой Оклахомы только по дополнительным показателям. Денвер уверенно выглядит в плей-офф, выиграть за четыре матча не удалось, хотя мало кто сомневается в общем успехе клуба в серии против Лейкерс.

Психологически была очень важна победа во второй игре серии, тогда Наггетс уступали по ходу с разницей 20 очков, но выиграли матч, победный бросок сделал Мюррэй вместе с сиреной. Стабильно хорошо играет Йокич, он сделал дважды трипл дабл в четырех играх серии, показывая высокую результативность.

Лос-Анджелес Лейкерс

Озерники прорвались в плей-офф, но с соперником в первом круге им явно не повезло, слишком уж стабильный и организованный Денвер. Нельзя сказать, что Лейкерс выглядит безнадежно, сильно ударил по команде второй матч, который чудом не удалось выиграть. После трех поражений кряду, клубу удалось избежать сухого поражения.

В камбэк Леброна и компании мы не верим, хотя последнюю встречу Лейкерс провели весьма солидно, даже не позволив сопернику ни разу выйти вперед в счете по ходу встречи. Прощаться с плей-офф раньше времени тоже не стоит, нужно бороться до последнего.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Счет сейчас 3:1 в пользу Денвера, если смотреть на прошлые матчи, все выглядит логично.
  • Наггетс сильны на своем паркете в этом сезоне, 35 побед при 8 поражениях.
  • У Лейкерс на выезде 20 побед при 23 поражениях.

Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Лейкерс Прогноз

Хозяева паркета фаворита этой встречи, с котировками мы согласны, ведь Денвер силен ома, да и целом показывает стабильную игру. Лейкерс опасны тем, что им уже нечего терять, каждая игра может стать последней в сезоне. Мы считаем перспективной ставку на победу Наггетс с форой -5,5 очков.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П1(-5,5)
Коэф.: 1.71
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Бостон Селтикс - Майами Хит прогноз НБА Сегодня, 19:30 Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Бостон Селтикс Коэф.: 1.71 Майами Хит Рекомендуем 1хБет
Универсидад Католика - Барселона прогноз Серия А Эквадор Сегодня, 20:00 Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Универсидад Католика Коэф.: 1.67 Барселона Сделать ставку 1хБет
Монтеррей - Коламбус Крю прогноз Лига чемпионов КОНКАКАФ Сегодня, 22:15 Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Монтеррей Коэф.: 1.6 Коламбус Крю Сделать ставку 1хБет
Погонь Шецин - Висла Краков прогноз Кубок Польши 02 мая 2024, 10:00 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Погонь Шецин Коэф.: 1.77 Висла Краков Рекомендуем Мелбет
Олимпиакос - Барселона прогноз Евролига 02 мая 2024, 11:45 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Олимпиакос Коэф.: 1.62 Барселона Сделать ставку Лайнбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:43 Стала известна первая полуфинальная пара теннисного турнира в Мадриде Новости футбола Сегодня, 17:24 Ударное выступление Санчо. Оценки игрков за матч Боруссия Дортмунд - ПСЖ Новости снукера Сегодня, 17:15 Падение титанов. O'Салливан и остальные топ-10 покинули ЧМ по снукеру до полуфиналов Новости футбола Сегодня, 16:57 Боруссия Дортмунд забирает у ПСЖ первый матч полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Новости снукера Сегодня, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости футбола Сегодня, 16:45 Марсель - Аталанта: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Новости баскетбола Сегодня, 16:44 Плей-офф Евролиги: определился первый участник финала четырех Новости футбола Сегодня, 16:20 Защитник ПСЖ не смог продолжить матч с Боруссией из-за травмы Новости футбола Сегодня, 15:59 Дубль Роналду помог выйти Ан-Насру в финал Кубка Саудовской Аравии Новости тенниса Сегодня, 15:53 Определилась вторая полуфинальная пара теннисного турнира WTA1000 в Мадриде
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Баскетбол 02 мая 2024 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Замалек – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 Футбол 02 мая 2024 Модерн Фьюче – Аль-Гаиш прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Челси – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года от Сергея Коваля