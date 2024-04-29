Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Лейкерс прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Прогноз на матч П1(-5,5) Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Плей-офф НБА в самом разгаре, скоро могут определиться первые победители стартовых серий. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на матч Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Лейкерс.

Денвер Наггетс

Пока все хорошо складывается для действующих чемпионов, они стали вторыми в регулярном чемпионате, отстали от первой Оклахомы только по дополнительным показателям. Денвер уверенно выглядит в плей-офф, выиграть за четыре матча не удалось, хотя мало кто сомневается в общем успехе клуба в серии против Лейкерс.

Психологически была очень важна победа во второй игре серии, тогда Наггетс уступали по ходу с разницей 20 очков, но выиграли матч, победный бросок сделал Мюррэй вместе с сиреной. Стабильно хорошо играет Йокич, он сделал дважды трипл дабл в четырех играх серии, показывая высокую результативность.

Лос-Анджелес Лейкерс

Озерники прорвались в плей-офф, но с соперником в первом круге им явно не повезло, слишком уж стабильный и организованный Денвер. Нельзя сказать, что Лейкерс выглядит безнадежно, сильно ударил по команде второй матч, который чудом не удалось выиграть. После трех поражений кряду, клубу удалось избежать сухого поражения.

В камбэк Леброна и компании мы не верим, хотя последнюю встречу Лейкерс провели весьма солидно, даже не позволив сопернику ни разу выйти вперед в счете по ходу встречи. Прощаться с плей-офф раньше времени тоже не стоит, нужно бороться до последнего.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Счет сейчас 3:1 в пользу Денвера, если смотреть на прошлые матчи, все выглядит логично.

Наггетс сильны на своем паркете в этом сезоне, 35 побед при 8 поражениях.

У Лейкерс на выезде 20 побед при 23 поражениях.

Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Лейкерс Прогноз

Хозяева паркета фаворита этой встречи, с котировками мы согласны, ведь Денвер силен ома, да и целом показывает стабильную игру. Лейкерс опасны тем, что им уже нечего терять, каждая игра может стать последней в сезоне. Мы считаем перспективной ставку на победу Наггетс с форой -5,5 очков.

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