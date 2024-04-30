Астон Вилла выиграла борьбу у турецкого гранда за защитника Атлетико

Защитник Атлетико Марио Эрмосо близок к тому, чтобы покинуть стан «матрасников» в грядущее трансферное окно, так как его контракт с мадридским клубом истекает ровно через два месяца. За игрока развернулась нешуточная борьба, и, кажется, мы знаем, кто в ней окажется победителем.

Предложение с чеком в три миллиона евро в год 28-летнему игроку делал турецкий Бешикташ, но эти условия его не устроили, и он склонен принять предложение Астон Виллы, которая готова удовлетворить его финансовые требования в размере пяти миллионов евро.

Эрмосо ранее привлекал к себе внимание со стороны Интера, но, как сообщает Sport Witness, «нерадзурри», а также Наполи не готовы платить 28-летнему центрбеку очерченную им зарплату.

Сообщалось также об интересе со стороны Барселоны, Вест Хэма, Ювентуса, а ещё пригласить Эрмосо хотели саудовские клубы.