«Будет очень сложно». Бывший тренер сборной Испании о матче Баварии и Реала

Бывший легендарный главный тренер Реал Мадрида и сборной Испании Висенте Дель Боске оценил полуфинальное противостояние между Баварией и Сливочными.

В интервью для издания The Athletic, испанец заявил, что Сливочные имеют небольшое преимущество, но Бавария великолепная команда и играть против них будет очень сложно.

«Манчестер Сити сошел с дистанции, но Бавария тоже великолепная команда. Мадрид, похоже, имеет небольшое преимущество, а гегемония Баварии в Бундеслиге только что прервалась из-за победы Байера, но играть с ними все равно будет очень сложно. Это сложный соперник при любых обстоятельствах", - поделился мыслями Висенте Дель Боске.

Напомним, что главный тренер Баварии Томас Тухель сделал неожиданное заявление накануне первого матча полуфинала Лиги чемпионов против Реала Мадрид. Немецкий тренер заявил, что знает, какой футболист сегодня точно забьет.

Матч Лиги Чемпионов УЕФА между Баварией и Реал Мадридом состоится во вторник, 30 апреля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.