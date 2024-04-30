Тухель заявил, что знает, кто сегодня забьет в ворота Реала. И это не Кейн
Новости футбола Вчера, 03:42
Shaun Botterill/Getty Images
Главный тренер Баварии Томас Тухель сделал неожиданное заявление накануне первого матча полуфинала Лиги чемпионов против Реала Мадрид. Немецкий тренер заявил, что знает, какой футболист сегодня точно забьет.
“Серж Гнабри завтра забьет. Это точно случится. Не знаю, откуда я знаю, но это произойдет”, – заявил Тухель.
Данное заявление удивляет из-за того, что Гнабри в текущем сезоне очень много пропустил из-за травм, а его результативность не впечатляет. В Бундеслиге фланговый нападающий сыграл 9 матчей, в которых забил 3 мяча. В 5 играх Лиги чемпионов на счету Гнабри 2 гола. Суммарно он сыграл 17 матчей во всех турнирах и забил 5 мячей.
Матч Бавария – Реал Мадрид состоится сегодня. Начало в 21:00 по центральноевропейскому времени.
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