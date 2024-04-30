Бавария – Реал Мадрид. Ориентировочные составы и последние новости

Сегодня, 30 апреля, Бавария и Реал Мадрид сыграют в Мюнхене в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Dailysports приготовил для вас последние новости по матчу, а также ориентировочные составы команд.

Бавария провалила текущий сезон в Бундеслиге, но в Лиге чемпионов играет сильно и стабильно. Единственный провал был в гостевом матче 1/8 финала против Лацио (0:1), но после этого команда Томаса Тухеля обыграла римлян 3:0. Но слабый сезон в Бундеслиге все равно вынудил руководство клуба сменить летом главного тренера. Имя потенциального преемника Тухеля было одной из самых обсуждаемых тем в минувшие две недели.

Сначала фаворитом на место Тухеля считали нынешнего тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, но позднее он продлил контракт с Футбольным союзом Германии. Потом сообщалось, что клуб практически договорился с Зинедином Зиданом, а среди возможных кандидатов также называли Роберто Де Дзерби и Унаи Эмери. Но в итоге Бавария остановилась на кандидатуре Ральфа Рангника, который сейчас тренирует сборную Австрии. Болельщики Баварии настолько не в восторге от этой идеи, что даже создали онлайн-петицию с просьбой Тухеля остаться.

Что касается кадровых вопросов, то большой потерей для Баварии является отсутствие левого вингера Кингсли Комана. Также абсолютно точно не сыграет правый защитник Саша Боэ, которого мюнхенцы зимой купили у Галатасарая.

Под вопросом находится участие в сегодняшнем матче центрального защитника Маттейса Де Лигта. Нидерландец испытывает незначительные мышечные проблемы.

Реал Мадрид в Лиге чемпионов пока что идет без осечек, а в предыдущем раунде в серии пенальти выбил действующего обладателя трофея Манчестер Сити. В Мадриде команды сыграли в невероятную ничью 3:3, а Манчестере основное время и овертайм закончились со счетом 1:1. Однако в серии пенальти два удара команды Пепа Гвардиолы отбил Андрей Лунин.

Именно позиция голкипера была одной из наиболее обсуждаемых тем в контексте Реала перед матчем с Баварией. Дело в том, что Тибо Куртуа уже полностью восстановился и даже попал в заявку на этот матч. Однако ожидается, что он впервые в сезоне сыграет на выходных против Кадиса. Сегодня место в воротах должен занять Лунин.

Также уже восстановился центральный защитник Эдер Милитао, который сыграл свой первый полный матч в сезоне против Реал Сосьедада (1:1). Бразилец имеет шансы сыграть в ответном матче, но сегодня в паре с Антонио Рюдигером ожидается Орельен Тчуамени. Давид Алаба, напомним, в этом сезоне уже не сыграет.

Из-за перебора желтых карточек сегодня точно не сыграет правый защитник Дани Карвахаль. Его должен заменить опытный Лукас Васкес.

Что говорили тренеры перед матчем

Томас Тухель

"Эти два матча похожи на финалы. Я буду готовиться к ним, как к финалам. Так много всего может случиться. Мы отдадим все силы, чтобы выиграть этот матч. Нам нужна абсолютно лучшая атмосфера и максимальная поддержка, чтобы пройти через те стадии, когда приходится терпеть. Нам нужно работать со зрителями, чтобы создать атмосферу, которая даст нам небольшое преимущество".

Карло Анчелотти

"Мы встречаемся с соперником, у которого есть свои козыри, есть класс и сила. Надо хорошо обороняться и избегать контратак. Мы должны провести идеальный матч. Рады играть на этой стадии, думаю, почти все были бы рады. Наша цель - провести еще один матч в турнире после этого противостояния".

Ориентировочный состав Баварии

Нойер; Киммих, Ким Мин Чжэ, Дайер, Мазрауи; Горецка Павлович; Сане, Мусиала, Геррейру; Кейн

Ориентировочный состав Реала Мадрид

Лунин; Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Менди; Вальверде, Кроос, Камавинга; Беллингем; Винисиус Жуниор, Родриго

Начало матча в 21:00 по центральноевропейскому времени.