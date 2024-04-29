Олимпиакос – Барселона прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 156,5 Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

30 апреля свою третью встречу серии в Евролиги проведут Олимпиакос – Барселона. Эксперты Dailysports подготовили свой эксклюзивный прогноз на предстоящую битву.

Олимпиакос

Сильный греческий клуб неплохо провел регулярный чемпионат Евролиги, сумев финишировать в топ-6. Теперь от Олимпиакоса ожидают борьбы за титул, ведь самого попадания в плей-офф для команды явно недостаточно. Серию против Барсы клуб начал с победы, но потом соперник сравнял счет, так что вояж можно считать успешным.

На внутренней арене Олимпиакос финишировал вторым в регулярном чемпионате, основным конкурентом за чемпионство будет сильный в этом сезоне Панатинаикос. Предстоящую встречу из-за болезни пропустит Костас Папаниколау, которого сложно назвать ключевым игроком. На своем паркете должно быть проще, но это не гарантирует победы.

Барселона

В этом сезоне Барселона не так стабильна, как многие привыкли, были откровенные спады и неожиданные поражения. Запаса прочности хватило, чтоб финишировать на четвертом месте Евролиги в регулярном чемпионате.

Только третьими идут каталонцы в испанском чемпионате, отставание от лидера составляет 5 побед, хотя это не так важно, ведь судьба чемпионства определится в плей-офф. Есть ощущение, что Барселона в любой момент может провалиться, так что говорить о какой-то стабильности не стоит. Команда подходит к этому противостоянию без кадровых потерь.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Пока счет в этой серии 1:1, первый матч выиграл Олимпиакос – 77:75, а Барса ответила 76:69.

Олимпиакос солидно играл дома в регулярном чемпионате Евролиги, одержав 13 побед в 17 встречах.

Барселона не впечатляла в гостях, 7 побед при 10 поражениях.

Олимпиакос – Барселона Прогноз

В такой паре хозяева котируются фаворитами, греческие болельщики точно постараются устроить для соперника адскую атмосферу. До сих пор команды не впечатляли результативностью, изменений в этом плане мы не ждем, поэтому берем ставку тотал меньше 156,5 очков.

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