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Ковентри — Ипсвич прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Ковентри Сити - Ипсвич Таун прогноз Фото: https://twitter.com/IpswichTown
Ковентри Сити Ковентри Сити
Чемпионшип Англия Вчера, 15:00 Ковентри Сити - Ипсвич Таун
Завершен
1 : 2
Англия, Coventry, Coventry Building Society Arena
Ипсвич Таун Ипсвич Таун
Хаджи Райт
64’
8’
Киффер Мур
69’
Cameron Burgess
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ипсвич Таун
Коэф.: 1.82
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В перенесенном матче 44 тура английского Чемпионшипа Ипсвич поедет в гости к Ковентри. Эта игра состоится во вторник, 30 апреля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Ковентри

Небесно-голубые идут в середине турнирной таблицы в нынешнем сезоне. После 44 матчей Чемпионшипа, Ковентри на девятом месте с 64 очками. В этом сезоне команда уже нет шансов на плей-офф Чемпионшипа. Отставание от шестого места составляет восемь очков, а до конца чемпионата осталось всего два матча. Максимум, Ковентри сможет подняться на восьмую позицию в турнирной таблице. В последних пяти матчах Небесно-голубые показывают очень плохие результаты: четыре поражения и одна ничья. Именно такие результаты и отбросили Ковентри на девятое место и лишили шансов на плей-офф.

Ипсвич

Трактористы еще имеют задачи на эти два матча нынешнего сезона. Ипсвич идет на третьей строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, в их активе 90 очков после 44 матчей, благодаря тому, что они имеют одну игру в запасе, Ипсвич может подняться на вторую строчку и получить прямую путевку в Премьер-лигу, без плей-офф. Однако, для этого нужно побеждать. Стоит добавить, что Ипсвич уже точно не опустится на четвертую строчку, потому что отрыв составляет шесть очков. Однако, что касается игровой формы, то Трактористы выиграли только раз, также раз проиграли и трижды сыграли вничью.

Интересные факты и личные встречи

  • В первом круге нынешнего сезона Ипсвич выиграл Ковентри с минимальным счетом 2:1.
  • Ковентри не может выиграть уже в пяти матчах подряд, Ипсвич, в свою очередь, не выигрывает в четырех матчах.
  • В последних шести домашних матчах команды Ковентри, они и их соперник забивали минимум два гола.

Ковентри — Ипсвич Прогноз

Этот матч очень важен для команды Ипсвич, ведь они имеют вполне реальные шансы на прямую путевку в Премьер-лигу. Ковентри, в свою очередь, уже нет задач на этот сезон, поэтому они явно не так сильно будут настраиваться. Моя ставка - победа команды Ипсвич с коэффициентом 1,82.

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Прогноз на матч Победа Ипсвич Таун
Коэф.: 1.82
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