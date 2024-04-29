Маккаби Тель-Авив – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года от Сергея Коваля

Прогноз на матч Тотал больше 167,5 Коэф.: 1.77 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

На 30 апреля запланировано две встречи в рамках плей-офф Евролиги, в том числе между собой сыграют Маккаби Тель-Авив – Панатинаикос. Прогноз на матч упомянутых команд подготовили эксперты Dailysports.

Маккаби Тель-Авив

Израильский клуб демонстрирует в этом сезоне немалую волю к победе, несмотря на все трудности. Маккаби выдал ударный отрезок на финише регулярного чемпионата, а потом пробился в плей-офф через игры плей-ин.Команда неплохо отыграла две встречи в гостях, по итогам которых сохраняет шансы на проход в следующий круг. Преимущества своего паркета фактически нет, так как домашние встречи приходиться играть в Белграде, хотя команда показывает солидные результаты. Предстоящую встреч из-за повреждения пропустит американец Болдуин.

Панатинаикос

Греческий клуб хорошо себя показал в регулярном чемпионате Евролиги, однако, никого не волнуют былые заслуги в играх плей-офф. Из домашних встреч Панатинаикос не смог выжать максимум, хотя это не значит, что команды сейчас в плохом положении, вся борьба в серии еще впереди.

Хорошо все складывается и на внутренней арене, там клубу удалось выиграть регулярный чемпионат, теперь все определиться в плей-офф, где главным конкурентом будет Олимпиакос. Травма не позволит выйти на паркет испанскому баскетболисту Эрнангомесу.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Позади два матча серии, счет пока 1:1, а это значит есть борьба и интрига, первый матч неожиданно выиграл Маккаби – 91:87, а потом Панатинаикос взял убедительный реванш – 95:79.

В формально домашних встречах Евролиги, Маккаби находится на серии из 8 побед.

Панатинаикос выиграл последние три выездные встречи в Евролиге.

Маккаби Тель-Авив – Панатинаикос Прогноз

Сложный матч, в котором букмекеры не рискнули определить явного фаворита. Многое будет зависеть от настроя, плана на игру, процента реализации бросков. Есть все основания полагать, что команды снова покажут результативный баскетбол. Ставка на тотал больше 167,5 очков выглядит перспективно.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram