Известен следующий соперник Уайлдера после Чжилея. Но для проведения боя есть важное условие

Стал известен следующий соперник Деонтея Уайлдера после Чжилея Чжана.

3 августа в Лос-Анджелесе “Бронзовый бомбардировщик” должен выйти на ринг против американца Джареда Андерсона. Поединок состоится на BMO Stadium, о чем сообщил председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Но поединок состоится только при условии, что Уайлдер выйдет невредимым и будет в форме после битвы с Чжилеем, которая состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Напомним, что “Бомбардировщик” подерется с китайским боксером в андеркарде бесспорного боя в полутяжелом весе Дмитрий Бивол - Артур Бетербиев в рамках турнира Matchroom - Queensbury 5 на 5 в Эр-Рияде.

24-летний Андерсон в последнем поединке победил бельгийца Риада Мери. Уайлдер в декабре проиграл Джозефу Паркеру.

Ранее “Бронзовый бомбардировщик” высказался о вероятности проведения поединка против Энтони Джошуа.