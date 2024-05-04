Томас Тухель может перебраться в Манчестер Юнайтед, если там захотят сменить тренера

Главный тренер Баварии Мюнхен Томас Тухель готов покинуть команду по окончанию сезона даже несмотря на то, что 19000 фанатов подписали петицию о том, чтобы он остался.

В текущем сезоне немецкий специалист продемонстрировал провальный сезон во внутреннем первенстве, и его команда прервала серию из одиннадцати чемпионств подряд. Но Бавария Мюнхен всё еще имеет шансы на победу в Лиге чемпионов после ничьи с Реал Мадридом в полуфинале.

Согласно сообщениямTheTimes, если Тухель всё же решит покинуть немецкий клуб, к нему может обратиться руководство Манчестер Юнайтед. Судьба Эрика тен Хага в тренерском кресле Красных дьяволов еще не до конца определена и сэр Джим Рэтклифф всё еще может его сменить.

На данный момент Юнайтед занимает шестое место в Премьер-лиге и отстает от зоны еврокубков на шесть очков. Но Красные дьяволы всё еще имеют шансы на выход на международные турниры, так как в конце месяца они сыграют в финале Кубка Англии.

Тухель является одним из главных претендентов на пост главного тренера Манчестер Юнайтед и в клубе не боятся опасений по поводу его привычки ссориться с руководством, как это было в Челси и Баварии Мюнхен.

Немецкий специалист уже работал в Англии. С января 2021 по сентябрь 2022 года он возглавлял Челси, с которыми завоёвывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и побеждал на Клубном чемпионате мира.