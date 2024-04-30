Бавария и Реал сыграли в результативную ничью в матче с двумя пенальти. Винисиус оформил дубль

В первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов Бавария Мюнхен принимала Реал Мадрид. Матч проходил на Альянц Арене, в Мюнхене.

Бавария активнее начала поединок - первая четверть матча проходила на половине поля гостей. Но вполне неожиданно “сливочные” вышли вперед. Тони Кроос великолепной передачей прошил защиту немецкой команды, а Винисисус Жуниор точным ударом оставил не у дел голкипера мюнхенцев.

Во втором тайм Бавария продолжила наседать на ворота гостей и добилась своего. Лерой Сане мощным ударом в ближний угол пробил Андрея Лунина и восстановил паритет.

Спустя несколько минут хозяева вышли вперед. Бавария получила право пробить пенальти за фол Лукаса Васкеса в штрафной своей команды. 11-метровый хладнокровно реализовал Харри Кейн.

За семь минут до конца основного времени свой пенальти пробивал уже Реал. Ким мин Джэ сфолил на Родриго, а реализовал “приговор” Винисиус, оформивший дубль. Больше голов сегодня не было.

Ответный матч стоится 8 мая в Мадриде. В среду, 1 мая, свой матч в ЛЧ сыграют Боруссия Дортмунд и ПСЖ.

All to play for next week ⚖️#UCL pic.twitter.com/yCcBG2ThO5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2024

Лига Чемпионов

1/2 финала, 1-й матч

Бавария - Реал - 2:2

Голы: Сане, 53, Кейн, 57, с пенальти - Винисисус, 24, 83, с пенальти