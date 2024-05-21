СРОЧНО! Маурисио Почеттино покинул Челси по соглашению сторон

Главный тренер Маурисио Почеттино покинул Челси по согласию сторон, сообщил журналист Мэт Лоу.

Руководство и аргентинец провели встречу, после которой, стороны пришли к выводу, что лучше разорвать действующее соглашение. Лондонская команда будет искать молодого специалиста на должность главного тренера команды.

Челси официально подтвердил эту информацию. Менеджмент клуба поблагодарил тренера за этот сезон и добавили, что будут рады видеть Почеттино в будущем на Стэмфорд Бридж.

"Спасибо группе владельцев Челси и спортивным директорам за возможность быть частью истории этого футбольного клуба. Сейчас клуб имеет все возможности для того, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и Европе в ближайшие годы", - заявил Почеттино.

Напомним, что 29 мая 2023 года английский клуб Челси объявил о том, что Маурисио Почеттино станет главным тренером команды в сезоне 2023/2024.

К слову, Челси принимал Борнмут в рамках последнего матча сезона на своем стадионе. Победа со счетом 2:1 гарантировала лондонской команде шестое место, а с ним и путевку в еврокубки на следующий сезон.

Томас Тухель уже точно покинул мюнхенскую Баварию, а вот на будущем немецкого специалиста ставится огромный знак вопроса. Немецкий специалист готов вернуться в Премьер-лигу. Он не против работать в Манчестер Юнайтед или Челси.